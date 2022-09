Habló la mujer que encontró dólares y fue a la Policía para hallar a la dueña

Esta semana se conoció la noticia de que una mujer se acercó hasta la Comisaría de la Mujer de Posadas y entregó un bolso con 161 billetes de 100 dólares explicando que una “señora de avanzada edad” que subió al colectivo sobre calle Buenos Aires de dicha ciudad olvidó un bolso de plástico que contenía el dinero. Se trata de Carola, una empleada de un estudio jurídico que brindó detalles de lo ocurrido.La mujer relató que esperaba el colectivo, en el día de su cumpleaños, para dirigirse a su casa cuando se acercó una señora mayor, la cual se sentó y preguntó si había pasado el transporte. “Como estaba atenta a mi colectivo, no vi cuando la señora embarcó, dejando su bolsito. Me di cuenta que era de ella, vi unos papeles por lo que revisé si había algún número de celular para llamarla, pero entonces veo los billetes”, comentó.En ese momento, contó que se le cruzaron muchas cosas por la cabeza e incluso se preguntaba si la cartera era de la señora, con quien dialogó brevemente:Además, sostuvo que: “Soy sincera, me quería ir a mi casa porque hacía mucho frío. Si solo estaba la zapatilla, ropa y remedios me llevaría el bolso para contactarme desde mi casa con la señora y así coordinar la entrega”, añadió.Carola destacó que se quedó en el lugar esperando que regresara la propietaria por el bolso: “Me imaginé que volvería, hasta. Luego,”, expresó.Cuando regresó a su domicilio, contó, que su pareja no podía creer que “su esposa fue millonaria por unos minutos”.”, sostuvo.Luego de que la propietaria recuperara los billetes, Carola señaló que no tuvieron ningún tipo de contacto con ella. Además, expresó que, ya que debería surgir de manera espontánea por parte de la otra persona., añadió.En cuanto a los comentarios que recibió por su accionar, aseguró que sus familiares están orgullosos, aunque comentó que muchas personas dijeron que. “Me viene la imagen de mi mamá por su figura y su edad. Se olvidó, pero recuperó”, expresó sobre la felicidad que sintió la señora al recuperar su dinero.“Muchas cosas pasaron por mi cabeza. Pero cuando caí en la realidad, fui a la Comisaría. Si bien, me quedé helada porque no podía creer”, finalizó Carola.