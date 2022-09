Víctima de intento de femicidio volverá a pedir que su agresor siga preso

Dos días antes que la Justicia se expida sobre el vencimiento de la prisión preventiva de Sebastián Siré, Rocío Barrozo reclamará la ejecución de un juicio pronto por el intento de asesinato que sufrió en la madrugada del 7 de junio pasado.



La víctima que sufrió la agresión con doce puñaladas mientras dormía, algunas de carácter grave en la zona del tórax que motivaron su internación en la terapia intensiva del Hospital Centenario, volverá a marchar por el centro, pasando por la Fiscalía para culminar en Tribunales.



"Este 7 de septiembre voy a estar marchando para pedir Justicia, para que sea más corta la espera de una fecha de juicio contra Sebastián Siré y para que le fiscal Mauricio Guerrero pida extender por 90 días más la prisión preventiva", expresó Barrozo.



La mujer de 42 años reiteró que "pido que no le den la domiciliaria porque tengo miedo, el temor está ganando cada vez más lugar en mi vida. Lamentablemente, hasta que tenga esa condena que tanto deseo no voy a poder vivir tranquila y que toda esta pesadilla termine".



Recordemos que el agresor estará detenido en la Unidad Penal N°2 hasta el 10 de septiembre y cumpliendo los 90 días de prisión preventiva que se le impusieron por el intento de femicidio de su ex pareja de 39 años cuando ingresó a la vivienda de Rocío por una ventana y la atacó mientras descansaba con la intención de matarla. La golpeó y le dio una docena de puñaladas.



"Les pido a todos que me acompañen y que me apoyen en esta lucha que se me está haciendo muy larga. Tenemos que pedir justicia por mí y por las otras chicas que no pudieron hacerlo por miedo o la que están pasando por lo mismo y no se animan a denunciar porque tienen las manos atadas".



"Solo los abrazos nos hacen más fuerte", resaltó finalmente Barrozo al sitio Reporte 2820.