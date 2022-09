Discusión de tránsito y crimen: “Destruyeron una familia en segundos”

Martín Catalano llegaba de trabajar y fue asesinado de un puntazo a metros de su casa en barrio Las Palmas de Córdoba.



La víctima fue trasladada a un hospital de la zona, donde murió. Su familia no encuentra consuelo después del tremendo hecho de violencia urbana.

"Destruyeron una familia en cuestión de segundos", relató a ElDoce aún conmocionada la prima del hombre asesinado.



"Lo único que sabemos es que fue una discusión. Él entró acá al pasaje, se bajó del auto discutiendo con esta persona, que descendió con un cuchillo y le metió una puñalada", agregó la mujer en Telenoche.



Cecilia precisó que estaban dentro de la vivienda y "escucharon" los gritos de Catalano. "Cuando salí, Martín venía caminando desde la esquina y nos dijo que llamarámos a una ambulancia porque lo habían apuñalado", contó.



Los familiares de la víctima no alcanzaron a ver el agresor: "El auto blanco ya se estaba escapando". Minutos después, el asesino se entregó a la Policía y quedó detenido por el brutal crimen.



La mujer afirmó que su primo no llegó a contarle qué había ocurrido porque "se descompensó al instante". "La Policía lo llevó al Hospital Eva Perón de barrio Las Violetas y después nos dijeron que ya había fallecido y que la puñalada fue en el corazón", lamentó.



"Han hecho un desastre total en una familia en cuestión de segundos, fue una persona que no pensó en el daño que podía provocar", cerró Cecilia con los ojos llorosos. El caso

El salvaje crimen se originó en medio de la vía pública a raíz de una discusión de tránsito. Según testigos, uno de los conductores "encerró" a otro y comenzaron los bocinazos e insultos.



La situación se fue de las manos y hasta trascendió que hubo escupitajos de parte uno de los automovilistas. El hombre de 45 años estacionó su vehículo y el otro, de 38, lo persiguió.



El agresor bajó con un arma blanca y apuñaló en la zona del corazón a Martín Catalano. Regresó a su auto y escapó junto a su esposa.





ElDoce