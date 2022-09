Brote de neumonía bilateral en Tucumán: Confirman la muerte de un enfermero

Sociedad Investigan origen de un brote de neumonía bilateral en seis pacientes

Otro de los pacientes atacados por una neumonía bilateral de origen desconocido que afectó a seis personas murió hoy en la provincia de Tucumán, con lo que subió a dos el número de fallecimientos reportados por esta causa, informó hoy el Ministerio de Salud local."Los seis casos presentaron neumonía bilateral, dos de ellos fallecieron, tres están hospitalizados y el restante se encuentra en buen estado de salud en aislamiento domiciliario", precisó en un comunicado.También indicó que los casos registrados "corresponden a cinco trabajadores de la salud y una paciente del servicio de terapia intensiva de un sanatorio privado de San Miguel de Tucumán que iniciaron síntomas entre los días 18 y 22 de este mes".Añadió que desde el 22 de agosto "no se detectaron nuevos casos" y reportó que los registrados hasta ahora "corresponden a cinco trabajadores de la salud y una paciente de un sanatorio privado"."Además, las autoridades sanitarias nacionales y provinciales están trabajando en conjunto para realizar la investigación del brote, lo que incluye el seguimiento de los contactos de los casos y acciones específicas de control en el centro de salud donde surgió el brote", destacó la cartera sanitaria nacional.Por la mañana, en conferencia de prensa, el ministro de Salud Pública de Tucumán, Luis Medina Ruiz, notificó el brote de neumonía bilateral en "seis pacientes" y la muerte el lunes pasado de uno ellos "perteneciente al personal de salud".Los casos "ya fueron investigados para Covid, gripe, influenza A y B, hanta virus y un panel con FilmArray para descartar 25 gérmenes, dando negativo a todo esto", subrayó el titular de la cartera de Salud tucumana.El médico había detallado que "dos pacientes están internados en un sanatorio privado con asistencia respiratoria mecánica; dos internados en hospital público con asistencia respiratoria mecánica y una paciente, que también es personal de salud, en aislamiento preventivo en su domicilio con un cuadro no severo"."Posiblemente se trate de un agente etiológico infeccioso, y eso lo debemos demostrar y buscar cuál es, si se trata de un germen infeccioso viral de contagio no tan severo", sostuvo Medina Ruiz."Esta es una noticia positiva porque significa que, si se trata de un agente infeccioso o contagioso, no hubo ningún contacto estrecho, ni laboral ni familiar que tenga síntomas en relación a ellos", indicó.El funcionario provincial pidió, esta mañana y antes del segundo deceso, tranquilidad a la población y señaló que "la situación está bajo control, los pacientes están internados, aislados y existe un seguimiento estricto por parte de nuestros equipos en coordinación a los hospitales y sanatorios donde se encuentran".A su vez, el ministro de Salud remarcó que "las muestras tomadas ya fueron enviadas al Malbrán y estamos a la espera de los resultados. Es muy probable que antes del fin de semana tengamos alguna respuesta, y si está antes lo informaremos"."Seguimos investigando en cuanto a lo ambiental ya que no queremos descartar ninguna etiología. Dentro de las posibles causas están, por supuesto, las infecciosas y otras que son tóxicas o ambientales, es por eso que estamos analizando el agua, descargas del aire acondicionado, es decir otras situaciones que generan episodios parecidos. Lo que tienen en común estos pacientes es el cuadro respiratorio severo con neumonía bilateral y compromiso en imágenes muy parecidas al Covid, pero eso está descartado", aseveró el médico.El funcionario puntualizó que los días que demorarán los resultados son variables, ya que hay estudios serológicos que se realizan con tiras reactivas, y otros que dependen de cultivos."Cuando se habla de Legionella y de Leptospira, son bacterias que necesitan de un cultivo que lleva días, por lo cual tendremos seguramente resultados preliminares esta semana, esperemos antes del fin de semana, ya que estamos en comunicación permanente con el Malbrán, pero certezas recién a partir de la semana que viene", remarcó.También contó que ayer mantuvo comunicación con la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, "quien está al tanto de lo que está ocurriendo y ofreció su apoyo en cuanto a equipos de expertos en caso de requerirlo".El ministro recordó que se debe seguir "utilizando barbijo, realizar higiene de manos, consumo de agua potable y lavado de los alimentos de latas o envases".