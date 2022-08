Aíslan sanatorio por virus no identificado: murió un médico y hay cuatro graves

Sociedad Una persona murió y cinco están internadas por un brote de neumonía en Tucumán

Un sanatorio de la capital de Tucumán fue aislado a raíz decon asistencia respiratoria.Se trata del centro de salud Luz Médica, ubicado en la zona céntrica de San Miguel de Tucumán y esta nueva infección fue calificada como "agresiva", mientras que las primeras investigaciones indicaron queEn tanto, algunos especialistas no descartan que se trate de leptospirosis, una enfermedad producida por una bacteria que puede estar presente en la orina de las ratas y otros animales.El ministro de Salud local, Luis Medina Ruiz, señaló: "No nos hemos quedado con la investigación de estos virus, sino también de bacterias, con cultivos, de un estudio que se llama filmarray. Tenemos esa tecnología en Tucumán, que investiga 25 gérmenes, entre virus y bacterias, también dieron negativo"., y una paciente, también personal de salud, aislada preventivamente en su domicilio, con cuadro no severo", indicó en una conferencia de prensa.

Además, desde la cartera sanitaria manifestaron: "En esta época primeramente sospechamos de Covid e influenza, tanto gripe A como B, incluso hantavirus, pero mediante la investigación se han descartado".También remarcaron que los afectadosen los cuales, los síntomas más comunes, fueron "fiebre, tos, disnea, falta de aire; un cuadro pseudogripal"."Se suspende el otorgamiento de turnos programados, en las especialidades se activará la teleconsulta, se mantendrá el abastecimiento de las áreas relacionadas a farmacia sólo para pacientes internados, no se otorgará turnos para cirugías programadas y se restringirá el acompañamiento a pacientes", detallaron desde el establecimiento.