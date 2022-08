Bebés muertos en Córdoba: mamá de la enfermera pide la indagatoria de su hija

La madre de Brenda Agüero, la enfermera imputada y única detenida en la causa que investiga las muertes de al menos cinco bebés recién nacidos en el Hospital Neonatal de Córdoba, aseguró que “no” cree que su hija se “haya equivocado o que haya querido matar bebés”, y pidió que se realice la indagatoria.En ese sentido, enfatizó que quiere "que el fiscal se ponga en mi lugar porque mi hija es inocente y lo voy a decir hasta las últimas instancias. Lloro por mi hija como también por los bebés que fallecieron, pero mi hija no es culpable”.La mujer contó que el último sábado pudo visitar a su hija en la cárcel de Bouwer, y sobre ese encuentro dijo que la encontró "amargada, quiere salir de ahí. Ella habló con el abogado y éste le explicó de qué está acusada”.La detenida es Brenda Agüero, de 27 años, quien fue capturada en la localidad de Río Ceballos, en las Sierras Chicas, a unos 20 kilómetros de la capital provincial, el pasado 19 de agosto, cuando fue trasladada al penal de Bouwer acusada por el fiscal Raúl Garzón de "homicidio calificado reiterado".En la causa por la muerte de cinco bebés tras nacer en buen estado entre marzo y junio pasado, además de otros ocho que sobrevivieron, derivó en la renuncia del hasta entonces ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, tras los cuestionamientos recibidos por no haber denunciado ante la Justicia cuando en marzo ya estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo y solamente se había iniciado un sumario administrativo interno en el Hospital Neonatal.Además de la enfermera detenida, en la causa también están imputadas la exdirectora del Hospital Liliana Asís, por "omisión de los deberes de funcionario público", al igual que dos jefas del área de Neonatología, Marta Gómez Flores y Adriana Morales.El fiscal ordenó que la enfermera detenida sea sometida a pericias psicológicas y psiquiátricas para luego avanzar con la indagatoria, aunque no se conocieron avances al respecto.La investigación judicial se conoció el 11 de agosto a partir de denuncias por la muerte de cinco bebés nacidos sanos entre marzo y junio pasados.De acuerdo a los datos oficiales, los fallecimientos de los bebés ocurrieron el 18 de marzo, el 23 de abril, el 23 de mayo y otros dos el 6 de junio de este año.Los resultados preliminares de la autopsia de dos bebés nacidos el 6 de junio último concluyeron en que los decesos ocurrieron por cuadro de "hiperpotasemia" que fue causado por "por exceso de potasio inyectado de manera intencional", ya que se descartaron otras patologías, error y mala praxis en las muertes.