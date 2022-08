El uso del barbijo deja de ser obligatorio en espacios cerrados en Córdoba

El uso del barbijo en lugares cerrados en la provincia de Córdoba deja de ser obligatorio desde este jueves 1° de septiembre, según adelantó la nueva ministra de Salud provincial, Gabriela Barbás.



"En esta etapa de la pandemia, donde se avanzó mucho en las coberturas de vacunación, si bien circula el Covid no hay impacto en casos graves. Desde la medianoche de este miércoles (las 0 del jueves) deja de ser obligatorio el uso del barbijo en espacios cerrados", explicó.



La funcionaria aclaró que la disposición incluye a todos los ambientes en los que regía, como el transporte público, educación y espacios laborales, por ejemplo.



“El impacto de ocupación de camas, casos graves y fallecidos es muy bajo. Esto no quiere decir que tenemos que relajarnos, sino seguir con medidas como la ventilación adecuada de ambientes, lavado frecuente de manos o que una persona, por ejemplo, con enfermedad pulmonar crónica, siga usando el barbijo en espacios cerrados, pero ya no es obligación”, agregó.



En el mismo sentido, precisó que el impacto de la vacunación en mayores de 18 años en sus primeras dosis es muy alto, en torno al 90%, pero reconoció que las dosis de refuerzo, fundamentalmente la segunda, no cuentan con el mismo alcance, por lo que instó a la población a completar el esquema de inoculación.



No obstante, las autoridades sanitarias recomiendan que las personas mayores o con factores de riesgo continúen utilizando estos elementos de protección en lugares con insuficiente ventilación cruzada y en los que haya aglomeración.



Cabe recordar que desde comienzos de abril pasado la utilización del tapabocas en ambientes abiertos al aire libre ya era opcional. (Cadena 3)