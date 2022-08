Santi Santillán es uno de los tantos niños (y no tan niños) que se sumaron a la locura de intentar completar el álbum de figuritas del Mundial Qatar 2022. Pese a que estaba prácticamente agotado de buscar y no encontrar, logró conseguir el preciado álbum y varios paquetes de figuritas el pasado viernes.Luego de “cansarse” de abrir varios sobres y no encontrar a su ídolo, la suerte le llegó y justo en el último paquete, cuando apareció él: Lionel Messi, publicóLe mandó un audio a su papá que transportó la emoción y espontaneidad del momento, ya que se jacta de ser el primer catamarqueño en conseguir esta “figurita difícil” en su afán por completar el álbum de jugadores.La figura del ídolo viene en cuatro formatos: oro, plata, bronce, y leyenda.