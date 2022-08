Organizaciones ambientalistas piden suspender la caza menor en todo el país

En un nota elevada al Ente Coordinador Interjurisdiccional para la Fauna (ECIF) nacional, distintas organizaciones socio ambientales solicitan se interrumpan los permisos para la caza menor en la Argentina. En base al resonante amparo ambiental por el cual la Justicia ordenó prohibir la matanza de aves autóctonas en Entre Ríos, las entidades plantean la medida “debido a las numerosas falencias e incongruencias técnicas que presenta esta práctica y su alarmante impacto en la biodiversidad”, sostienen en un comunicado de prensa.



A partir de la experiencia en la cual en julio pasado el vocal de Cámara Andrés Manuel Marfil hizo lugar al amparo ambiental y anuló la resolución provincial Nº 1.099/22 que habilitaba la caza menor de animales autóctonos en el territorio entrerriano, organizaciones de todo el país solicitaron ahora que se suspenda la práctica cinegética en la Argentina. La nota fue presentada ante el responsable del Ente Coordinador Interjurisdiccional para la Fauna (ECIF), Pablo Siroski, a quien señalan justamente que este fallo entrerriano “desnudó numerosas irregularidades y falencias en la implementación de esta práctica por parte del Gobierno provincial y abrió el debate nacional acerca de si se debe permitir o no la caza de animales autóctonos”. En este orden, las entidades expresan que “resulta inadmisible que se siga habilitando la caza de especies cuya información biológica es nula o escasa y sin mediar evaluaciones poblacionales”, apuntan en la nota enviada el pasado martes 23 de agosto por varias entidades ambientalistas al organismo consultor que coordina las acciones de las provincias en materia de fauna.



Entre las 17 ONG firmantes se encuentran el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas), Club de Amigos de las Aves Silvestres de Entre Ríos (Caaser), el Foro Ecologista de Paraná, Conciencia Animal y la Asociación Civil por la Justicia Ambiental (AJAM), quienes promovieron la citada demanda en Entre Ríos. Acompañan reconocidas entidades como Fundación Azara, Custodios del Territorio(Santa Fe), la Asociación para la Conservación de Estudio de la Naturaleza (ACEN), Fundación Cullunche (Mendoza), Fundación EOS Naturaleza y Patrimonio, Capibara(Santa Fe), Grupo Gekko(Universidad del Sur), Ecoguay, Ayuda Animal de Concepción del Uruguay, Aves Gualeguaychú, Luz del Ibirá y Fundavida.



“La solicitud es hasta que no se den garantías de ciertas condiciones”, comentó a ERA Verde Gabriel Bonomi de Ceydas. El experto en aves comentó que la caza menor en Entre Ríos se encuentra vigente hasta el inicio de la próxima temporada en mayo de 2023, pero con esta iniciativa aspiran a que se extienda en todo el país. Justamente señala que las “incongruencias, falencias e irregularidades de lo que tiene que ver con la caza se dan en todo el país. Un poco lo que se da en Entre Ríos, en la Argentina se da que no hay un estudio de las poblaciones (de animales que se habilita la caza) en general, y además porque es necesario que haya estudios inter jurisdiccionales”, argumentó.



Plomo en el ambiente

Otro aspecto central que resalta la carta es que “en la mayoría de las provincias no existen estudios ni normativas sobre los impactos a niveles ecotoxicológicos del plomo de origen cinegético en la salud humana, el ambiente y la biodiversidad”, aludiendo en este caso a la contaminación por plomo que provocan los perdigones de la caza en los humedales y a sus graves consecuencias para la salud del hombre y la fauna.



Entre las numerosas falencias observadas en la misiva se detalla la carencia de un registro nacional de cazadores, la “determinación azarosa y arbitraria de cupos de caza” y la “escasa o nula capacidad de fiscalización y control” que tienen las provincias.



Por todos estos puntos, las entidades firmantes solicitan “la interrupción inmediata de la caza menor (de especies autóctonas) en toda la Argentina hasta que se puedan atender los puntos mencionados”.