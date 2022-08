Las principales novedades de la nueva edición del PreViaje 3

Política Se firmó acuerdo de precios con cámaras prestadoras para lanzar el PreViaje 3

Las características de esta edición



El cuadro tarifario



Así será la nueva edición de PreViaje confirmado este lunes y que apunta a quienes viajen en octubre y noviembre. Es que, mientras que en las ediciones anterioresEn esta ocasión el programala gran novedad. El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa; su par de Turismo y Deportes, Matías Lammens; y el secretario de Comercio, Matías Tombolini, firmaron el entendimiento con distintas cámaras hoteleras para establecer un cuadro de tarifas máximas para los alojamientos que participen en la tercera edición de PreViaje.La adhesión, mediante declaración jurada, es voluntaria para cada prestador turístico y será condición obligatoria para participar en este nuevo PreViaje. Por destino turístico, los prestadores deberán ajustarse a la tarifa máxima establecida para cada categoría y tipo de establecimiento (1 a 5 estrellas).La fiscalización estará a cargo de la Secretaría de Comercio y los alojamientos que incumplan quedarán excluidos tanto de la tercera como de futuras ediciones del programa.“Creemos en el programa, pero también creemos que no puede terminar jugándonos en contra en materia inflacionaria. El sector tiene que hacer el esfuerzo a la par del Estado. El ordenamiento de precios nos va a ayudar a bajar la expectativa inflacionaria y es bueno que hagamos el esfuerzo juntos”, aseguró Massa tras la reunión.En tanto, Lammens dijo que con el acuerdo entre el sector privado y la Secretaría de Comercio es un paso determinante para lanzar la tercera etapa, y Tombolini aseguró que el Estado va a contribuir al control para evitar los abusos.Durante las dos primeras ediciones del programa se benefició a 5 millones de turistas, con un impacto económico de $165.000 millones. En esta ocasión, PreViaje será para estimular escapadas en todo el país durante la temporada baja.. Mientras que las anteriores ediciones permitían comprar pasajes y estadías y utilizar la devolución del 50% por un año, en esta oportunidad solo se podrá utilizar el crédito por lo que queda de este año.. Habrá precios máximos para los hospedajes teniendo en cuenta la ubicación y la cantidad de estrellas del establecimiento., $30.000 menos que en anteriores ediciones-Seque podrán acceder a una devolución de crédito mayor del 70%a pesar de que en un principio se había dicho que en esta edición se iba a impulsar el turismo en destinos emergentesLas tarifas máximas se encuentran expresadas en pesos argentinos por habitación estándar en base doble por noche sin régimen de comidas y con impuestos incluidos, en función de la categoría de alojamiento y su ubicación geográfica. Para aquellos establecimientos que operen en destinos no incluidos en el cuadro tarifario, se tomará como referencia la tarifa provincial más baja para su misma categoría hotelera, con un margen de desvío no superior al 15%.