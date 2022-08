Quini 6: “Está todo el pueblo revolucionado” por ganador de $333 millones

; fue en el sorteo del Quini 6 de anoche y los números fueron jugados en la agencia “La Brasilera” de la localidad santafesina de Gobernador Crespo.aseguró la agenciera acontó Lidia al destacar que el premio “es muy importante para el pueblo y la zona, y por supuesto, para el que lo ganó”.En el Tradicional salieron el. Un afortunado aceró los seis números y s. El apostador es de Gobernador Crespo de la provincia de Santa Fe.Consultada a la mujer si tendría alguna sospecha de quién podría ser el afortunado, ésta explicó que “en la agencia no se lleva un registro de todos los apostadores”. Pero estimó que“Cuando es un monto tan grande, no lo dicen y directamente van a cobrarlo a la Lotería de Santa Fe”, indicó Lidia aLa agenciera, de 78 años, no ocultaba su emoción por haber sido la primera en vender el ticket ganador en su pueblo, al que caracterizó como “muy hermoso”. De hecho, invitó a visitarlos en Gobernador Crespo, una localidad de casi cinco mil habitantes.