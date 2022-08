Bólido que iluminó con color verde el cielo: explican de qué se trata el suceso

En Córdoba lograron captar el momento y fue el lugar donde, por unos segundos, el cielo se iluminó de color verde. Además, en localidades de Santa Fe y Santiago del Estero el fenómeno se logró apreciar, aunque en menor medida. Especialistas aclararon que se trata de bólido y su color puede variar.El video de una cámara de seguridad registró cuando una luz parece caer del cielo y se expande abarcando una gran extensión. Si bien muchas personas fueron testigos de otros fenómenos naturales, en esta oportunidad creció la incertidumbre sobre su origen debido a que a diferencia de otros, la luz irradió un intenso color verde.Respecto al bólido que fue observado en Córdoba, explicó que se trata de un objeto que se desintegró entre los 45 y 65 kilómetros de altura y detalló que “la observación tiene que haber superado un radio de 300 a 350 kilómetros”.En cuanto a la composición de la roca, Coghlan detalló que se tratan de “restos de formación del sistema solar, de la formación de la Tierra y la formación de la luna”. Si bien el fenómeno se vio en gran magnitud y de un color en particular, el especialista reconoció que en realidad “esa materia va ingresando todos los días” pero no suelen observarse.“Ingresan varias toneladas de materia interplanetaria que se desintegran en nuestra atmósfera, se transforma en polvo y llega a la superficie de esa manera”, planteó el especialista en diálogo con Arriba Córdoba. En este caso, planteó que al tratarse de una piedra con mayor masa que ingresa desde el espacio, llega un momento en el que estalla.Más allá de la iluminación propia, también causó misterio y asombro que sea de tonalidad verde. Al respecto, el especialista aclaró que el color depende de la materia interplanetaria y la luz que genere en su impacto.“Si la luminosidad es verde o amarillenta como la de este jueves, indica la presencia de magnesio”, explicó. Sin embargo, en caso de haber sido rojo, indicaba tienen un componente de nitrógeno y oxígeno”, señaló. Y explicó que si se hubiera tratado de color azul, se debía a la existencia de “mucha cantidad de hierro y níquel”.En coincidencia a lo planteado por director del Observatorio Astronómico de Santa Fe, Alejandro Martín Leiva, astrónomo de Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Córdoba indicó a La Voz que las personas deben tener tranquilidad dado que “este tipo de procesos son absolutamente normales en la atmósfera, en este caso en nuestro planeta”.A su vez, destacó que se trató de un “proceso común” y si bien el color en el cielo resultó llamativo, esto se debe a la composición química del bólido. “Hasta el momento, y de acuerdo con el rastreo que hemos realizado, no hay registro de explosiones”, planteó.En consonancia con lo indicado por Coghlan, remarcó que habitualmente suelen caer fragmentos muy pequeños de materia interplanetaria que se terminan transformando en polvo que “queda en el ambiente y luego se va depositando”.

De esa manera, el fenómeno natural consistió en un acontecimiento que si bien resulta habitual y puede ser visualizado por las personas, no es frecuente que se manifieste en gran magnitud y con la particularidad de tener un color verde por la presencia de magnesio.