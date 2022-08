Cómo es la enfermedad que afecta a Bauza : “Tuvo gran cambio en su personalidad”

El referente de Rosario Central y quien, como director técnico logró salir campeón de la Copa Libertadores con San Lorenzo (2014), colgó los botines como DT a principios de 2019 y su círculo íntimo empezó a advertir extraños síntomas: "Cuando él terminó de trabajar en Central lo llevamos al médico, porque había en él actitudes raras. Fue un año y medio de consultas y estudios hasta que le dieron el diagnóstico".



"La demencia frontotemporal es una enfermedad cognitiva, degenerativa que afecta a personas entre 40 y 65 años, más severa -siempre según el nivel de estadio- que el Mal de Alzheimer, que por lo general ataca a pacientes a partir de los 60 años", afirma el médico neurólogo Alejandro Andersson, director del Instituto de Neurología de Buenos Aires (INBA).



El hijo del Patón Bauza remarcó que "fue muy grande el cambio de su personalidad a partir de comentarios que hacía o actitudes que tenía".



Andersson explica que a diferente del Alzheimer, "que es la más conocida y frecuente, que afecta al 10 por ciento de los mayores de 65 años, comprometiendo la memoria cognitiva y episódica, la demencia frontotemporal sacude el comportamiento, a partir de una serie de macanas inexplicables".



¿Macanas inexplicables? El especialista desliza que aparecen "actitudes del tipo reviento la tarjeta de crédito, o actúa de manera grosera cuando siempre se comportó con respeto, o carecer de frenos inhibitorios en diferentes campos. La demencia frontotemporal altera la conducta y afecta al lóbulo frontal el cual, por decirlo de alguna manera, es el más humano, el más ligado a la cultura, a las normas de conducta".



Por el contrario, el Alzheimer tiene otro comienzo porque daña otro lugar del cerebro llamado hipocampo, en la cara interna del lóbulo temporal y es como una puerta de entrada a la memoria y a la navegación espacial".



Hace saber Andersson que "la demencia frontotemporal afecta en la Argentina al 10 por ciento de todos los casos de demencia degenerativa. Y quizás es más visible que el Alzheimer, porque desde el vamos afecta directamente las áreas del cerebro que tienen que ver con la conducta, la personalidad y el lenguaje. Ocurre también con el Alzheimer, pero es más gradual".



Cuesta su diagnóstico explica el médico neurólogo, "porque dichas actitudes y comportamientos, como la falta de juicio, la exagerada escasez de empatía o una conducta social cada vez más inapropiada (hasta comer cosas que no son comestibles) están asociadas a un cuadro psiquiátrico, lo cual aletarga el diagnóstico".



Cuando el hijo del Patón Bauza se refiere a lo difícil que resulta mantener un diálogo con su padre, ¿qué significa? "Se está hablando de una enfermedad que dejó de ser leve para transformarse, como mínimo, en un cuadro moderado o severo si es que ya no se puede mantener una conversación y más aún con un familiar cercano".



Andersson sostiene que hay una medicación para intentar detener el avance de la enfermedad. "Esta enfermedad manifiesta problemas en la conducta y cognitivos. Para mejorar la conducta hay medicación neuropsiquiátrica y para compensar levemente los circuitos de la memoria también hay una medicación pero todo es relativo, porque estamos hablando de enfermedad que no tienen un tratamiento específico".



Clarín.