Se agrandó la familia Macri: el ex presidente fue abuelo por primera vez

Fue en una entrevista radial con Cadena 3 que el expresidente no ocultó su emoción e hizo un paréntesis en las cuestiones relacionadas a la política para contar la noticia.



Lo dijo al principio del reportaje, cuando se enteró que este también iba a ser transmitido vía streaming y que los oyentes iban a poder verlo en vivo respondiendo las preguntas. En este sentido, se justificó por su apariencia.



"No me habían dicho que tenía que estar en vivo. Quiero avisarles que no sé cómo estoy porque soy abuelo hace 4 horas. A las 5:10 de la mañana nació Alfredo, así que por primera vez soy abuelo. Estoy estrenando título...qué cambio. Se llama Alfredo Siquier", contó Macri al comienzo de la nota.

Y añadió: "Es de Gimena, la segunda hija mujer que tengo, que es artista. Ahora cuando vuelvo para Buenos Aires voy a ver si lo conozco hoy o mañana. Está perfecto (de salud) que eso es lo importante".



Al ser consultado sobre cómo se preparó para afrontar esta nueva etapa en su vida, señaló que es un cambio que aún está procesando, detalla Clarín.



"Todavía estoy laburándolo. Yo ya soy papá abuelo en realidad, porque Antonia tiene 10. Y eso es un regalo de Dios", se sinceró.



Tras mencionar a su hija menor -fruto de su pareja con Juliana Awada-, también compartió cómo se siente ella con el nuevo integrante de la familia.

"Antonia está muy contenta. Está contenta porque va a ser tía con 10 años. La tía Antonia", dijo entre risas el expresidente.



Alfredo Siquier es hijo de Gimena Macri -una de las tres hijas del expresidente de su primer matrimonio con Ivonne Bordeu- y Pablo Siquier, artista plástico. Ambos se casaron a fines de 2020.



Ella, también artista plástica, tiene 36 años y fue en el ámbito del arte en el que conoció a su esposo, quien tiene 60 años.



Gimena, quien se caracteriza por ser de perfil bajo como el resto de sus hermanos, vivió durante un año en San Francisco, Estados Unidos, para perfeccionarse en Artes Visuales, aunque en nuestro país estudió en el IUNA.