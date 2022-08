Caso García Belsunce: los fiscales pidieron la detención de masajista

Ante las preguntas de la acusación, el testimonio de Beatriz Michelini, la masajista de María Marta García Belsunce, fue tenso, y cuando había pasado poco menos de una hora y media frente a los jueces, los fiscales solicitaron un cuarto intermedio. Fueron 10 minutos. Cuando se reanudó la audiencia, el fiscal general adjunto Patricio Ferrari pidió la palabra y solicitó al Tribunal Oral Criminal N°4 de San Isidro la “detención por falso testimonio”. Los jueces, luego de escuchar a las partes, decidieron diferir la resolución para el final del juicio.



El fiscal Ferrari, este viernes, se explayó sobre el por qué del pedido de detención de Michelini: “Ha venido a este juicio a mentir deliberadamente, a beneficiar a Pachelo, al que conoce desde hace cuatro décadas”. Es que la masajista declaró que su hija fue compañera del colegio del imputado.



Y, entonces, el fiscal enumeró los por qué: “Desconoce que (el abogado de Pachelo Roberto) Ribas fue su abogado defensor. Primera mentira. Dijo que no recuerda haberlo designado. Segunda mentira: estuvo como su defensor en todas las audiencias (del juicio por encubrimiento del que fue absuelta en 2011)... Así se inició Michelini, mintiendo”.



Y continuó el funcionario judicial sobre las diferencias entre los dichos de la masajista del 12 de noviembre de 2002, cuando testificó ante el fiscal Diego Molina Pico, que instruyó la causa primaria, y la de este viernes. “En esa misma declaración, a título ilustrativo, dio como dato que lo notó asustado a Carlos Carrascosa, y acá tres veces dice que no. Acá negó ese calificativo sobre un aspecto tan trascendental de cómo estaba Carrascosa”.



Luego, el fiscal marcó disidencias en los dichos de la masajista sobre los horarios en los que entró al country Carmel aquel 2 de octubre de 2002, “que ahora no recuerda”, agregó. Después, habló sobre las manchas de sangre en el baño y remarcó que “Michelini se diferenció del resto de los testigos”.



Para completar su argumento, se refirió al robo de los palos de golf a un vecino del Camel al que ella atendía y del que dijo desconocer qué actividad hacía: “Negó saber cuál era el deporte de Fernando Sansuste, a quien le robaron los palos de golf el 7 de julio, el mismo día que le hizo masajes en su casa. No preguntarle al cliente qué deporte desarrolla parece una tomada de pelo. Nos quiere hacer creer que en sus sesiones era muda, que no tomaba contacto con nadie”, se despachó Ferrari.



Para rematar, el fiscal planteó que la testigo “dijo que no tuvo contacto con Pachelo, cuando su hija lo conocía desde los 13 (años)″. Y luego retrucó: “Hay varias llamadas (entre ellos) y esa del famoso del 13 de diciembre, cuando (el imputado) lo hace desde el celular. Parece como disparate”.



Y finalizó: “Bajo el paraguas del ‘no recuerdo’, la testigo es reticente a aportar verdad bajo una única verdad: favorecer a Pachelo, que es defendido por el mismo abogado que la asistió a ella en el juicio en el que fue absuelta. Se pronunció con falsedad, calló la verdad”.



Acto seguido, la querella, a cargo de Gustavo Hechem, representante de Carlos Carrascosa y María Laura García Belsunce, se mostró a favor de la solicitud de la fiscalía; mientras que la defensora de Nicolás Pachelo, Raquel Pérez Iglesias, fue por la contraria.



Tras unos minutos, Federico Ecke, presidente del tribunal, tomó la voz cantante luego de consultar a sus colegas, y dijo: “Nos llamó la atención que (el pedido) se hizo con el testigo declarando. Siguiendo el precedente con la causa Conzi, que mis colegas detuvieron un testigo, (el tribunal de) Casación vio muy mal eso. Ahora, sería venturoso y prematuro responder al respecto. Vamos a permitir el interrogatorio de la parte”.



¿Qué significa esto? Que difieren para el final del juicio la resolución del pedido de arresto por falso testimonio que hizo este viernes la fiscalía.