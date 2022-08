Se realizó misa y peregrinación por el inmueble lindero a la iglesia La Piedad

La actividad se realizó luego de que. El Arzobispado pretendía que el inmueble, ubicado en el centro de la ciudad y a pocas cuadras del centro cívico, sea donado, pero las Hermanas se rehusaron.Este viernes y ante lo que entienden como “un despojo” de un bien que ocupaba la Parroquia y que fue vendida a un particular, realizaron esta acción para mostrar el reclamo., sacerdote de la parroquia Nuestra Señora de la Piedad presidió la procesión con el Santísimo, que “salió a la calle”, como forma de acompañamiento al reclamo de la comunidad.Uno de los sacerdotes que se hicieron presentes, el vicario de la Parroquia Santa Lucía, contó a Elonce que decidieron sumarse en apoyo a la movilización en defensa de este edificio. “El tema es cómo se ha manejado todo, ya que de la noche a la mañana se encuentran con que ya no tenían el lugar; tuvieron que ir a la comisaría para hacer la exposición de todo lo que quedó adentro, porque un día vinieron y ya no pudieron sacar esos elementos”.Los laicos que se sumaron a la peregrinación dijeron aque están orando para que “el Señor nos escuche, que podamos preservar este edificio perteneciente a la parroquia, que fue una donación para este fin, y que lamentablemente una congregación lo hizo propio a través de un juicio, y luego fue vendido. Tengo fe en que Jesucristo que nos va a ayudar a recuperar este edificio para la parroquia y para toda la comunidad de Paraná”, dijo uno de los feligreses perteneciente a la parroquia La Piedad.Entre otros laicos, un grupo numeroso de la comunidad de la Parroquia de Lourdes, destacó que acompañan este pedido “para recuperar el edificio”.“Pienso que la justicia, sino es esta, la divina actuará sobre esto”, destacó otro de los fieles.“Mucha gente se ha sentida convocada y han participado tratando este dolor se transforme en compromiso con el edificio, o sin el edificio. Eso lo va a dirimir la justicia y no nosotros”, aportó Esteban Quinodóz en su rol de feligrés de la Parroquia La Piedad. Agregó que “acá hay mucha gente dolida. Acá funciona un Cielo Nuevo que da de comer a más de 100 personas en situación de calle, Cáritas que entrega bolsones de alimentos, leche, ropa; también se da la catequesis a más de 120 chicos, la Liga de Madres que ayuda a tantas familias, el Grupo Magnífica, Infancia Misionera, y otras actividades. Hay gran cantidad de gente que está organizada en función de tareas pastorales o sociales. Al pueblo es necesario darle el pan de la comida y también el pan de la palabra y eso es lo que se hacía en este lugar”, resaltó.