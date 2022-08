“La falta de lluvias está relacionada a la génesis de los incendios en el Delta”

Proyecciones para la altura del río Paraná

“La falta de lluvias regionales está relacionada a la génesis de los incendios en el Delta”, aseguró ael subgerente de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua (INA), Juan Borús.“Los incendios en el Delta no solo están relacionados con los niveles fluviales, sino también con la escasez de lluvias regionales”, explicó el ingeniero al dar cuenta que “las lluvias sobre la región no alcanzan nunca los valores normales y eso significa que las condiciones de suelos distan bastante de ser las normales y, además, hay mucha vegetación disponible susceptible de ser quemada”.De acuerdo a lo que explicó Borús, “se suma el hecho de que disminuyó sensiblemente la carga animal, o sea, la cantidad de hacienda en las islas, que ya no es significativa como antes, y por lo tanto hay una disponibilidad muy importante de vegetación susceptible de ser incendiada, lo que suma al hecho de los niveles están bajos del río”.“Los esteros quedan al descubierto y se crea un escenario propicio para que los incendios se propaguen, además de los vientos y las altas temperaturas; se dan todos los parámetros ideales para que los incendios se reproduzcan e intensifiquen”, analizó el especialista.En relación a los niveles del curso de agua, informó que se encuentra “en un caudal oscilante que llega al Paraná Inferior y entra al Delta, es decir, que no tiene tendencia”. “Se dará un leve repuntecito y, después, se retomará la bajante porque no está lloviendo en la mitad norte de la cuenca del Plata y la perspectiva es de dos semanas, aproximadamente, de no lluvias, con lo cual, la tendencia volvería a ser descendente”.Sin embargo, Borús aclaró que “es baja la probabilidad de que los niveles en el Paraná inferior y en la cabecera del Delta se ubiquen en los valores tan tremendamente críticos que vivimos en enero de este año”. “La tendencia es descendente, pero equidistante a valores extremadamente bajos y los normales que debería tener el Paraná a esta altura del año”, acotó al respecto.