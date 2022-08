¿En qué lugares está afectando más el Picudo Rojo actualmente?

¿Qué es el Picudo Rojo?



¿En qué zonas está más presente este gorgojo y qué especies afecta más?



¿Mediante qué formas y sistemas se puede prevenir y detectar este problema en las palmeras?



Recientemente hace algunos meses en el país de Uruguay, por parte de la Dirección General de Servicios Agrícolas se comunicó que se han detectado más de 160 palmeras infectadas por una plaga conocida como el “Picudo Rojo”, lo cual actualmente está siendo muy perjudicial en cada vez más zonas para esta especie de árboles.A medida que este insecto se continúa reproduciendo, la plaga se está distribuyendo con mayor rapidez a lo largo y ancho de todo el país, matando así grandes cantidades de palmeras en todas las zonas, algunas más que otras claramente. Lo más importante aquí, como en cualquier caso en el que se ven afectadas especies de la naturaleza mediante plagas o agentes perjudiciales, es prevenir, tratar y poner manos en acción frente al problema para que no siga ocurriendo más.Es por esto que aquí te contamos todo acerca de este gorgojo, dónde es más común encontrarlo y qué medidas se deben tomar como forma de prevención.Primero que nada, debemos comenzar explicando de qué se trata este particular pero no tan raro insecto.El Picudo Rojo, conocido científicamente comoes básicamente un insecto que actúa como plaga de color rojo casi marrón con ciertas manchas negras. Es bastante grande ya que uno adulto puede llegar a medir de 2 a 5 cm de largo, incluso su larva, es decir, cuando recién está en proceso de crecimiento y formación, también es bastante grande y algunas miden hasta 5cm.Se dice que esta plaga es originaria de países del sur de Asia y que al ser una plaga que se mueve de a muchos insectos se han ido difundiendo geográficamente hasta llegar hoy en día a Uruguay.Los picudos rojos se caracterizan por instalarse dentro de las palmeras desarrollándose completamente hasta la adultez en la misma, es así como a medida que se van colonizando más, las larvas comienzan a comer el interior del árbol produciendo finalmente que muera.Elactúa principalmente en las especies más conocidas como Phoenix Canariensis, las cuales una vez que son infectadas por el mismo en su interior mueren en muy poco tiempo hasta mediados los 3 meses.Algo muy particular es que se sospecha que el insecto, al no ser originario del país y ser muy difícil que se mueva volando de otro lugar, es posible que haya entrado a Uruguay por palmeras traídas por personas particulares.En cuanto a las zonas del país en la cuales se puede encontrar este insecto con mayor frecuencia, y donde más precaución hay que tener se encuentran la zona de Canelones como principal alojamiento del mismo y con mayor cantidad de palmeras ya muertas e infectadas, Montevideo, Florida y tal vez muchas más.Finalmente, es muy importante que esta plaga se pueda evitar, detectar y matar, ya que sino más especies y unidades de palmeras seguirán siendo infectadas y no se sabe luego que otra especie más puede caer en la misma infección. En la mayoría de los casos no basta con determinar qué palmera está ya infectada o no, ya que hay menos posibilidades de que se sane, es por esto que se habla más que nada de una prevención y detección temprana del picudo mediante diferentes mecanismos.Es por esto que actualmente se están ofreciendo y dando a conocer varias formas de evitar este insecto. Una de las que más destaca como muy buena solución innovadora y realmente efectiva es la de la tecnología de. La misma funciona mediante un sensor que se instala en la planta para detectar de forma temprana la larva del picudo rojo o negro enviando una notificación para actuar ante la misma, también se le suma una combinación de tratamientos preventivos y de monitoreo durante todo el año.En conclusión, la plaga del picudo rojo es un grave problema actualmente en Uruguay para las especies de palmeras por lo que es importante que se tomen medidas factibles de prevención, cura, monitoreo y asistencia a las mismas para evitar que se siga difundiendo y afectando a otras.