Denunció que cuidacoches le rayó el auto y pinchó las gomas por no darle $3000

Cecilia, una vecina de la ciudad de Córdoba, denunció que sufrió extorsión y amenazas por parte de un "naranjita" que llegó a rayarle el auto y pincharle dos gomas luego de que ella se negara a pagarle 3 mil pesos."A partir de abril empecé a trabajar en la zona y me encontraba a diario con este 'naranjita'. Pasó del saludo a decirme algunos piropos. Ahí dejé de ser amable, miraba para otro lado. A partir de julio vino una vez una noche que salí tarde y me preguntó si en mi trabajo me pagaban, a lo cual le dije que sí", relató a Cadena 3.Fue entonces que –según relató– llegó la primera amenaza: "Bueno me vas a tener que pagar 3 mil pesos por mes porque este es mi laburo"."Desde ese momento lo evité muchísimo más. Pasado el Día del Amigo me lo crucé, él se mofaba de que lo evadía y yo le dije 'todo bien, pero no me gusta que me metan el pecho'. A eso siguió una catarata de insultos, me metí en el coche y no me dejaba salir", contó.Según indicó Cecilia, lleva realizadas varias denuncias contra este sujeto, pero la Policía no ha logrado garantizarle una solución."El lunes me mandó amenazas por medio de compañeros de trabajo y me rayó el coche. La semana pasada me pinchó las gomas, yo le huía, pero aún así me clavó una cubierta. La segunda vez incluso fue registrado por una cámara", dijo."Ya denuncié, a veces me mandan un móvil y otras veces me dijeron 'si no está en una situación de emergencia, no le podemos mandar un móvil'", concluyó.