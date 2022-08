Entrerriana contó cómo le cambió la vida el dispositivo que apadrina Messi

Los dispositivos ORCAM son portátiles, de visión artificial, y permiten a personas con discapacidad visual leer texto e identificar objetos mediante retroalimentación de audio, describiendo lo que no pueden ver. El embajador de la marca es nada más y nada menos que Lionel Messi, el astro del fútbol mundial, lo que le ha dado mucha repercusión en el mundo entero.Milagros Bernat, joven de Crespo que tiene dificultades de visión, lo utiliza desde hace algunos meses y, dice ella, le cambió la vida. “El dispositivo puede leer un texto impreso, códigos de barras en los supermercados, reconoce rostros y diferentes objetos, por ejemplo., para leer los materiales impresos de la facultad, por ejemplo, lo que antes era imposible para mí”.Al entrar en detalles, la joven planteó que “en lo práctico, saca una foto de lo que lo rodea para verbalizarlo. Lo tengo colocado al lado de los anteojos, porque tiene una base con imanes. Se adhiere el dispositivo y está justo debajo del oído, porque tiene un parlante por donde sale la voz sintetizada. Describe el texto en formato escrito, desde productos, rostros y algunos detalles, sobre todo edad y género.. Es una herramienta muy útil y me lo recetó mi oftalmóloga, planteándome que cambiaría mi vida diaria. Decidimos hacer el esfuerzo y comprarlo con mi familia y puedo decir que es un dispositivo increíble realmente.”, reiteró en diálogo conLa entusiasta crespense, pese a sus problemas, no se detiene. “Tengo visión reducida, por lo que me ayuda mucho en lo que es la lectura. Estudio en la Facultad, tengo mucho material en formato papel y entonces me llevaba demasiado tiempo digitalizar y escanear para poder leerlo. Ahora solo con señalar la página me lo lee”, dijo. “Estoy contenta y emocionada. Lo uso hace seis meses aproximadamente. Cuando más lo usás, más va aprendiendo, por eso hablamos de inteligencia artificial. Cada vez lee mejor y menos le cuesta reconocer palabras, gestos o personas. El dispositivo aprende día a día y cuanto más lo usás, mejor funciona. Cambió mi vida. Me agiliza mucho en contextos o ambientes nuevos, es solo apretar el dispositivo y me describe el lugar”, agregó.Milagros reconoció que, al ser importado, su costo es elevado. “Puede ser un condicionante lo económico, es caro, no lo voy a negar, pero vale la pena. Y se puede gestionar ayuda ya sea en la obra social o el mismo IPRODI. Por ahí se dilata el tiempo, pero vale la pena intentarlo. OrCam tiene permanentes actualizaciones y eso lo hace cada vez mejor”.