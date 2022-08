Modelos entrerrianos sueñan con representar al país en Perú y solicitan ayudan

Mario Bais es trabajador rural, y modelo. Sonia Pizzeta es profesora de fitness y modelo. Ambos oriundos de María Grande, fueron seleccionados para representar a nuestro país en el concurso Míster y Miss Pacific Universe 2022, que se realiza en Perú del 30 de noviembre al 5 de diciembre. Los jóvenes pertenecen a la agencia de Susana Scalvinoni de Paraná.“Hace poco que comencé en esto y voy creciendo paso a paso”, dijo aMario. Sobre su historia, contó que “siempre sentí algo con este trabajo, miraba muchas revistas y quería dedicarme al modelaje, pero uno tiene prejuicios sobre sí mismo y decía que como iba a llegar si era de campo”.Sin embargo, Mario persiguió su sueño y comenzó con el modelaje. “Empecé con en una agencia más chica y después Susana se contactó conmigo. Me gustó por ella trabaja a nivel internacional”. “No es fácil estar lejos de casa, pero hay que meterle ganas”.Por su parte, Sonia empezó hace cinco meses en la academia y estuvo a punto de dejarla: “Tenía un viaje largo todos los días y se me complicaba. Pero Susana insistió en que me quede porque había sido seleccionada para concursar en Perú”.El evento se realizará en la ciudad de Puerto de Ilo, ubicado sobre el Pacifico Sur del país incaico, y para poder viajar, los jóvenes necesitan recaudar cierta cantidad de dinero. “El pasaje es bastante caro para nosotros y no queremos perdernos esta oportunidad”, expresó Sonia.En tanto, Susana agregó que “siempre tratamos de mandar chicos que nos representen y darle oportunidades. Estamos buscando opciones para que los chicos puedan viajar. Siempre busco jóvenes responsables que asuman el rol que les toca y sé que ellos nos van a dejar muy bien porque son buenas personas”.Para ayudar a los jóvenes los pueden contactar a través de sus redes sociales.