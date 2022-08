"Era mi vida o la de él", dijo la mujer de 74 años que mató a un ladrón

Policiales Jubilada salió en defensa de su marido y mató a un delincuente

Luego del robo en Bialet Massé, Córdoba, en el que un ladrón murió abatido , María Eva Gastiareana habló sobre el duro momento que le tocó atravesar junto a su marido. Explicó que, hasta el momento previo al robo, ambos vivían "una vida feliz y bella".Según la Policía, dos ladrones ingresaron a la vivienda y atacaron a golpes al esposo. En eso, la mujer hirió a uno de los delincuentes de un disparo. Luego, un servicio de emergencias constató el fallecimiento del ladrón. Su compañero huyó.María Eva, de 74 años, docente y abogada, detalló que todo sucedió alrededor de las 23 del jueves cuando habían terminado de cenar. "Terminé de lavar los platos y me fui a mi dormitorio, mientras mi marido se quedó abajo mirando televisión".En medio de las agresiones que su marido sufrió en manos de los delincuentes, Gastiareana narró a: "Vi venir a dos personas, una creo que tenía un arma en sus manos. Otro, un palo y fue a ese a quién le disparé y quedó tendido en la escalera. Saqué mi arma y le dije 'vos no me vas a matar a mí, yo te voy a matar a vos'. Cuando empecé a disparar, uno se salvó. Pero sí le disparé al otro”.La docente y abogada describió que, mientras aguardaban la llegada de la Policía, uno de los delincuentes se dio a la fuga por una ventana, mientras el compañero estaba herido."Todo ocurrió en una fracción de segundos. Estaba preparada para usar el arma, no para matar. La pistola la compré en 2001 después de un curso de adiestramiento que hice, por eso está en regla. Me dieron la tenencia porque aprobé el curso, que lo hice como un hobbie", contó.Asimismo, María Eva explicó que en su casa tiene un lugar destinado únicamente a practicar disparos con la intención de "disuadir" a un ladrón. "Nunca se me pasó por la cabeza matar a alguien. Pero en una situación como la que sufrimos, a partir de un engaño o porque nos fuerzan una ventana, voy a disparar. Es la vida del delincuente o la mía", advirtió.Y agregó: "El ladrón que tiene un arma sale a matar. Yo tenía el arma por tenencia, no por portación. Con mi marido estábamos llevando una vida feliz, teníamos una vida bella. Estos sin vergüenzas se metieron a nuestra casa y nos han perjudicado mucho. Durante el asalto, en lo único que pensé en todo momento fue en mi marido. Hasta pensé que lo habían matado".Gastiareana manifestó estar de acuerdo con tener un arma en casa para defenderse, pero aclaró que la misma debe estar en regla y que se deben hacer los cursos correspondientes para su tenencia. "Hay que tener un arma legal y cuidarse".Por último, María Eva explicó: "tuve miedo cuando supe que uno de los delincuentes tenía un arma. A pesar de todo, decidimos volver a nuestra vida como era antes del robo, que pueda ser la vida bella que teníamos y ser fuertes. Estos tipos no nos pueden vencer. Los delincuentes no pueden ganar siempre. Ya no puede haber casos de jubilados asesinados”, finalizó.