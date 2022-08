Familia entrerriana repara y dona electrodomésticos: ha entregado más de 4000

Video: Familia solidaria entrerriana reparó y donó más de 4000 electrodomésticos

En la localidad de General Ramírez, Mariano Salzman y su familia llevan adelante desde hace dos años una campaña solidaria que consiste en recolectar electrodomésticos rotos para repararlos y donarlos a personas de bajos recursos e instituciones.



En diálogo con Elonce el técnico reparador contó cómo surgió la iniciativa mediante la cual ya llevan entregados más de 4000 aparatos.



“El trabajo consiste en ayudar al prójimo. Comenzó en el 2020 con la pandemia. Había ido a la farmacia y vi en una esquina un televisor abandonado y me lo llevé para repararlo”, expresó. Ahí surgió la campaña y llegó a reparar y entregar unos 2.500 televisores de tubo; después surgieron las estufas, entregaron más de 500, los ventiladores en verano y así con lavarropas, heladeras y freezer.



Salzman contó que todos los electrodomésticos fueron entregadas a personas de escasos recursos o que estaban por iniciar microemprendimientos.



“Hace 25 años que me dedico a reparar electrodomésticos, en el 2020 se me ocurrió esto de ayudar al prójimo y dio resultado porque nos llamaron de toda Argentina y de países limítrofes como Chile, Paraguay y Uruguay. Muchísima gente ha recibido donaciones de mi familia sin pedir nada a cambio”.



El hombre realiza esta acción solidaria junto a sus tres hijos: “Uno les enseña todo esto a ellos para que algún día, cuando uno falte, sigan ayudando a los demás”.



Esta cadena de favores ha ido creciendo con los años y se ha hecho “cada vez más grande. No solo hemos hecho entregas en Entre Ríos sino también en Corrientes, Santa Fe, al Gran Buenos Aires, me llaman de muchísimos lugares donde la gente necesita”, contó Salzman.



Finalmente, contó que “ahora queremos entrar a Paraná para ver si podemos ir una vez por semana a buscar electrodomésticos. Entre los entrerrianos podemos darnos una mano siempre”.



Quien quiera comunicarse con la familia Salzman puede hacerlo al número de celular: 3435 170664 Elonce.com