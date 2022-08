Ley de Antibióticos: farmacéutico desalienta el uso irracional de medicamentos

Tras la promulgación de la Ley de Antibióticos,consultó a una farmacia de Paraná sobre cómo repercutirá la nueva normativa en la venta de estos medicamentos.“El objetivo de la ley es que el paciente acuda al médico, quien verá qué tipo de tratamiento necesita y elija adecuadamente al antibiótico en base a la infección que tenga, y realice la receta con la dosis y días de tratamiento necesarios para que el paciente retire el medicamento de la farmacia; y la receta quedará archivada en la farmacia”, explicó el farmacéutico Luciano Godoy.Ley de Antibióticos busca promover la prevención y el control de la resistencia a ese tipo de medicamentos que, a partir de ahora, tal como ocurre con los psicofármacos, deberán venderse únicamente con receta archivada.“Se contemplaron todos los antibióticos en comprimidos, capsulas e inyectables de acción sistémica; no así, los caramelos que son de acción local o algún tipo de crema”, aclaró Godoy a“Siempre se necesitó receta, pero ahora se hace más hincapié porque, en unos años, varios antibióticos no tendrán la acción adecuada y llevará a consecuencias más grandes”, alertó al ejemplificar: “Así, la amoxicilina no servirá porque la bacteria se hará resistente”. “Si durante años tomaste amoxicilina de 500, sin seguimiento médico, la bacteria se va haciendo resistente a ese medicamento y el paciente necesitará de antibióticos más fuertes y más costosos”, explicó al remarcar que la problemática “nos compete a todos porque esa bacteria se va esparciendo”.“En la época de frío, la gran mayoría de los clientes busca antibióticos siendo que no necesariamente esté cursando una infección si solo tuvo un poco de congestión y dolor de cabeza”, aclaró el entrevistado.“Siempre tratamos de que se acuda al médico, pasa que la gente busca ahorrarse el esperar para que los atiendan. Entonces, vienen directo a la farmacia y optan por la facilidad”, expuso al alertar sobre la “automedicación con ibuprofeno y paracetamol”. “El cliente te los pide igual porque dice que les hacen bien, aunque siempre tratamos que tome conciencia sobre el uso racional de medicamentos”, remarcó el farmacéutico.