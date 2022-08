Tras la polémica, en Córdoba modificarán licencias con frases discriminatorias

Qué dijeron desde la municipalidad



Sociedad Reimprimirán el carnet de la joven a la que le pusieron que tuvo cáncer

Desde la Municipalidad de Córdoba informaron que todos los ciudadanos que tengan datos íntimos o frases discriminatorias en su carné de conducir podrán solicitar sin cargo un nuevo registro durante los próximos días. La decisión se tomó este martes por la noche después de la controversia generada por Florencia, una cordobesa a la que le escribieron “cáncer de mama” en la licencia.Gabriel Bermúdez, secretario de Desarrollo Metropolitano del municipio, confirmó que “en los próximos días, la Municipalidad emitirá un comunicado e informará los pasos a seguir para todos aquellos que deseen modificar su registro”. El nuevo carné se otorgará sin costo y las patologías sólo quedarán asentadas en el legajo del ciudadano, no explícitas en el documento.“Tener el carné sin frases discriminatorias es lo correcto y lo que corresponde. Quiero que todos sepan que tendrán la posibilidad de reclamar. Además, los empleados deben saber cómo actuar para que ningún ciudadanos vuelva a atravesar momentos indeseables. Entiendo que no fue a propósito, pero igual sucedió”, añadió la cordobesa, que posó para este medio con su flamante nuevo carné.El secretario Bermúdez dijo que muchas personas con otras patologías, como arritmia o diabetes, se comunicaron con él por mismo inconveniente. “Todas las enfermedades están escritas en el carné, algo que no está bien”, señaló. El funcionario reconoció que hubo una falla en el proceso: “Cuando los médicos cargan las observaciones, automáticamente van hacia la impresión del carnet, lo que no debería suceder”.Durante la mañana del martes, Bermúdez responsabilizó a la Nación en el caso, pero en horas de la noche se rectificó y dijo que en realidad el inconveniente era del municipio cordobés. “Estamos recorriendo todos los CPC donde se imprimen las licencias para corroborar cuáles utilizan la metodología errónea. Hay que averiguar qué criterios se utilizaron; en cuáles se está explicitando la enfermedad y en cuáles no”, completó.En Argentina, los datos personales que afectan al honor o a la intimidad de las personas están protegidos tanto por la ley 25.326 como el artículo 43 de la Constitución Nacional. De este modo, se espera que durante los próximos días los funcionarios tomen las medidas para que se cumplan estos derechos consagrados por la Carta Magna. (La Voz)