Brigadistas entrerrianos y santafesinos intensifican trabajo en islas del Delta

Cómo es el trabajo en terreno

Autoridades santafesinas y entrerrianas recorrieron el comando operativo instalado en Alvear, Santa Fe, donde también presta colaboración personal del Ejército.El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; la ministra de Ambiente de Santa Fe, Erika Gonnet, y la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Daniela García, recorrieron el comando de Alvear, frente a Rosario, donde se trabaja de forma articulada con 74 brigadistas de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Fuerzas Armadas, Gendarmería y Prefectura, con medios aéreos de ambas provincias y del gobierno nacional, para combatir los incendios registrados en islas entrerrianas.Perotti destacó el trabajo de los brigadistas en el lugar y mencionó que junto al gobernador Gustavo Bordet efectuaron el pedido a la Nación de la colaboración de las Fuerzas Armadas. "Esto excede a una jurisdicción, tenemos que combatir incendios en islas entrerrianas, santafesinas y bonaerenses para cuidar a la población afectada por el humos. No cabe el espacio para no poner el esfuerzo en común y en conjunto para obtener el mejor resultado”, expresó el mandatario santafesino.“Trabajamos sin descanso para controlar y extinguir los focos activos en islas del Delta y avanzar con la labor de detectar a quienes prenden fuego sin control”, expresó García luego de recorrer la zona y dialogar con el personal que trabaja en el lugar.Cabe recordar que, se realiza un esfuerzo mancomunado con cuatro comandos operativos instalados en San Pedro y San Nicolás (Buenos Aires); Alvear (Santa Fe) y Victoria (Entre Ríos) para atender los incendios que se registran en islas entrerrianas, santafecinas y bonaerenses. La sequía, la gran bajante del río, escasez de lluvias y vientos complejizan la situación en la zona de islas.Además, la Policía de Entre Ríos con las fuerzas de seguridad nacional trabajan en forma articulada para detener a quienes provocan los incendios en el Delta; y Entre Ríos otorgó a la Justicia Federal de Victoria los datos catastrales de las tierras donde se detectaron incendiosDe la recorrida participaron también el director de Defensa Civil de Entre Ríos, Lautaro López y el coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Mauro Rodríguez.Por su parte, Gustavo Gerfó, brigadista de la Secretaría de Ambiente a cargo del comando, explicó que la jornada de trabajo inicia con un sobrevuelo de los jefes de cuadrillas quienes evalúan cuáles son las necesidades en función de los focos visualizados. Se trabaja con coordenadas geográficas que se van destinando a cada cuadrilla para luego movilizar el personal a cada lugar definido para iniciar las tareas de combate.Se trabaja durante el día, con la luz del sol. Por la noche los medios aéreos no operan. En caso de detectarse incendios en cercanías a viviendas o que hay vidas en riesgo, se combate de noche pero sólo por tierra, pero son excepcionales.A los 74 brigadistas se suma el personal que colabora con la logística y comunicaciones y quienes operan los medios aéreos y acuáticos. Hay cuatro helicópteros que trasladan los brigadistas y también realizan el combate con helibalde.Debido a la escasez de agua en la zona de islas, por la bajante del río y la falta de lluvias, en muchos casos se recurre a líneas de defensa realizadas con herramientas manuales, abriendo brechas. “Las condiciones meteorológicas de cada día nos dicen qué técnicas de combate aplicar”, explicó Gerfó.