Niño festejó su cumpleaños homenajeando a ex combatientes de Malvinas

Felipe Ríos tiene 10 años y es oriundo de Santa Elena. El pequeño sorprendió a quienes estaban invitados a su cumpleaños con una tarjeta que homenajeaba a los ex combatientes de Malvinas.El niño decidió hacer este homenaje, se sentó en su computadora, diseñó su invitación y se la mostró a sus padres. Ellos lo ayudaron a preparar el festejo que, además, tenía como objetivo revindicar y no olvidar a los héroes.“Su pasión comenzó a temprana edad. Tenía dos años cuando empezó a investigar e ir conociendo la verdadera historia de Malvinas. Algo que le impactó mucho fue saber que la comida y los abrigos que enviaban sus familiares nunca llegaron o que pasaron frío, por ejemplo”, comentó su mamá, Marcela Bonomi.“Sí, todo fue idea de él: dijo ser un homenaje para sus héroes. Realizó invitación y nosotros acompañamos para tematizar su idea para esa fecha tan especial, que tiene doble connotación”, agregó su papá, Lisandro Ríos a Info Santa Elena.Asimismo, explicó que “fuimos de poquito, ya que todo está muy caro y yo solo soy enfermera con sueldo muy bajo. Felipe tiene una hermana de 19 años que estudia en la facultad de Psicología, y todo genera gastos. Es decir, la temática llevó su inversión, pero con voluntad todo es posible”.El niño santaelenense recibió felicitaciones y emocionó a los ex combatientes. Maestras de la escuela pública N°135 Ciudad de Adliswil también dedicaron unas palabras al respecto e incluso docentes de otros establecimientos compartieron esta iniciativa malvinizadora.En ese sentido, Felipe aseguró: “Sueño con conocer las Islas Malvinas y llevar un presente, prometo por mi bandera que algún día llegaré y frente a nuestros caídos gritaré honor y gloria soldados argentinos”.