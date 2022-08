Reimprimirán el carnet de la joven a la que le pusieron que tuvo cáncer

Este martes se conoció la historia de Florencia Andrade. La mujer es sobreviviente de cáncer de mama y fue a renovar su carnet de conducir.Sin embargo, cuando fue a iniciar el trámite, le preguntaron: ¿qué pasó con el pelo? Florencia tenía el pelo corto debido a que se le había caído por la quimioterapia y en el carnet anterior tenía el pelo largo.Tras la noticia, Gabriel Bermúdez, secretario de Desarrollo Metropolitano de la Municipalidad de Córdoba, salió a aclarar la situación."Durante la mañana me comuniqué con Florencia en nombre de la Municipalidad de Córdoba", expresó en Alta Mañana.Y añadió: "Entendemos que es estigmatizante y no es lo mismo que un carnet de conducir diga "usa lentes" que "tiene cáncer".Bermúdez adelantó que reimprimirán el documento sin la inscripción de cáncer de mama. Sin embargo, el funcionario afirmó que es correcto la limitación del carnet de 5 a 2 años. "Es una facultad del doctor limitar la temporalidad. Es correcta. Lo que es incorrecto es la leyenda del carnet que es un problema del sistema", agregó.El funcionario también declaró que se comunicó con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para notificar el problema. "Es una decisión que vamos a tomar. Operativamente, Florencia me afirmó que fue muy bien atendida", remarcó.