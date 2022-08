Productor denunció que varios perros le mataron ovejas y corderos

Cuatro o cinco perros atacaron ovejas y corderos y varios animales terminaron muertos, según relató el productor Tito Greissing, quien dijo que “no los mataron por hambre, sino como jugando”. En total, se contabilizaron 7 ovejas y 12 corderos muertos, además de otros lastimados. El hecho ocurrió en un campo ubicado en Costa Uruguay Sur, en el departamento Gualeguaychú, detrás de la escuela 66.



Según relató el productor damnificado, los perros que atacaron a su rebaño serían animales abandonados. Y señaló que no comen ninguna oveja sino que sólo las lastiman a modo de juego.



El total de ovejas muertas ascendería a siete, mientras que hay algunas que están heridas, pero no se curan por la mordida de los perros. En cuanto a los corderos, habría más de 10 muertos y otros tanto lastimados.



El vecino afectado denunció la falta de responsabilidad de la gente con respecto a los animales y puntualizó que es costumbre que dejen perros abandonados por la zona.



“El tema de los perros en el campo, es algo que pasa, es bastante común. Se hacen manadas o jaurías. Primero lo empiezan a hacer como un juego y después los matan. Hay uno que comanda el grupo y las ovejas son muy débiles con respecto a las mordeduras de perros”, explicó por su parte el veterinario Mariano Colombatto.



Sobre el comportamiento de los canes, el profesional expresó que “por lo general el perro que trabaja en el campo, a la noche duerme porque está cansado. Los perros que no hacen trabajos en el campo son los que hacen esto de matar los animales”.



Entre las sugerencias que dejó el veterinario, se encuentran “reducir el número de canes en el campo, porque los perros que hicieron ese daño en el ovino no lo cambias más. La forma de corregirlo es que no haya muchos canes y los que estén trabajen para que a la noche estén cansados y duerman”. (Fuente y foto: Radio Máxima)