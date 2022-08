Una cría de orca murió varada en la costa del Chubut: “Fue en un lugar inusual”

Este domingo 21 de Agosto nos reportaron una orca varada viva en Cabo Raso.

A pesar del esfuerzo realizado por la Dirección de Fauna y Flora Silvestre de Chubut, junto con personas del lugar y personal de áreas protegidas, a medianoche la orca ya no mostraba signos de vida. pic.twitter.com/BLBApjCEWr — Gaby Bellazzi (@GabyBellazzi) August 22, 2022

El director de fauna del Chubut, Fernando Bersano, indicó a Télam que "en ese lugar hasta ahora no habíamos detectado ningún varamiento de este tipo y no sabemos las causas aún de por qué pasó este extraño fenómeno"."Por lo general, esta especie hace varamientos controlados en lugares como Península Valdés para alimentarse de las colonias de elefantes y lobos marinos, pero en el caso de estas costas, muy pedregosas y elevadas, es improbable que el animal haya intentado algo así", sostuvo.Los rescatistas llegaron al lugar el domingo tras haber sido advertidos por los pobladores respecto a que el animal estaba con vida y luchaba por volver al mar.Bersano aclaró que "cuando nosotros llegamos hicimos un enorme esfuerzo, colocamos al cuerpo en posición e incluso esperamos la pleamar pero lamentablemente murió" durante la noche.El ejemplar de "Orcinus orca", tal su nombre científico, fue preservado y se aguarda que mañana llegue desde Puerto Madryn al lugar un equipo del Centro Nacional Patagónico (Cenpat), organismo que depende del Conicet, para hacer la autopsia y determinar las causas de la muerte.El cadáver no presentaba heridas externas, por lo que será necesaria la intervención de especialistas, teniendo en cuenta que, en muchos otros casos, los mamíferos marinos aparecen sin síntomas externos, pero tienen enfermedades o hemorragias que fueron la real causa de la muerte y que no están a la vista.Las dificultades para llegar al lugar por la ruta provincial 1 de ripio también atentaron con el rescate exitoso, se lamentó Bersano, quien agradeció que "colaboraron los que pudieron, los pobladores, gente nuestra, de turismo, pero no alcanzó".