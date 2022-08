Las palabras del niño que consoló al arquero entrerriano: "le dije que no llore"

Te quiero mucho, nenito que consuela a Unsain ?#LPFxTNTSports pic.twitter.com/2FtyGyyY6Y — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 22, 2022

Un niño protagonizó la imagen emotiva del fin de semana al ingresar a la cancha tras la derrota de Defensa y Justicia con Boca y consolar al arquero entrerriano oriundo de Alcaraz, Ezequiel Unsain, mientras que horas más tardes contó qué fue lo que le dijo al arquero del conjunto de Florencio Varela.El video del abrazo del pequeño hincha a Unsain luego de la caída agónica del "Halcón" ante el "Xeneize" se hizo viral, justamente en el cierre del Día de la Niñez, a pocos minutos de finalizar el partido.En las imágenes se ve que el niño entró al campo de juego y, al ver que el arquero se encontraba de rodillas lamentándose por el resultado, se acercó y lo abrazó para consolarlo."Amigos de Twitter nos ayudan a encontrar a este nene que nos emocionó a todos con este abrazo que le dio a Ezequiel Unsain", publicó la cuenta oficial de Defensa y Justicia en la red social para dar con su paradero.Horas más tarde, el protagonista de la historia dominical, llamado Tiziano Carrizo, habló con D Sports Radio y relató: "Le dije que no llore, que en el fútbol se gana y se pierde". Su padre, en tanto, agregó: "Desde el minuto cero me decía que se iba a meter a la cancha y yo no le creía. Su ídolo es Unsain y quiso cumplir su sueño"."Le dije que quería ser como él cuando sea grande y él me explicó que debo esforzarme mucho en la escuela, para subir siempre y nunca retroceder", cerró Tiziano.