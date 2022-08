Incendios en Delta del Paraná: afirman que la situación está “algo más aliviada”

Política Entre Ríos brindó los datos catastrales de tierras donde se detectaron incendios

Política Comenzó a llegar al Delta el apoyo de las Fuerzas Armadas

El secretario de Control y Monitoreo Ambiental de la Nación, Sergio Federovisky, afirmó que el estado de los incendios que afecta a las islas del Delta del Paraná "está un poco más aliviado" y confirmó que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible iniciará "acciones legales" contra los dueños de los campos donde se inicien focos ígneos.Sobre el estado de los focos que permanecen activos, Federovisky sostuvo esta mañana que "está un poco más aliviado, no demasiado en un contexto de una situación muy crítica".Respecto a los factores climáticos, Federovisky indicó que la situación es "muy compleja" porque hace "tres años y medio que la Argentina está padeciendo una sequía muy importante que en esa zona se expresa mucho más y la bajante del río Paraná conspira con esa situación, además de que conspiran todos aquellos que inician el fuego que, en su inmensa mayoría, por no decir en su totalidad, son intencionales".En este sentido, el viceministro señaló que la cartera de Ambiente pidió al registro de la propiedad de la provincia de Entre Ríos los datos catastrales para poder identificar a los dueños o a quienes trabajan en los lugares donde se inician los incendios.A su vez, cuestionó el accionar de la Justicia y sostuvo que "deberían hablar los jueces, pero no tienen, al menos desde los resultados, la celeridad que creemos que debería tener dada la gravedad de la situación".Y remarcó: "Le hemos presentado la semana pasada a los jueces federales de Paraná y Victoria los registros de las cámaras de detección de humo y calor que instaló el Ministerio a lo largo del Delta donde se puede percibir con absoluta precisión la ubicación del inicio de los focos de incendio".Por otro lado, Federovisky indicó que "el contexto climático hace que los incendios sean un problema global" y añadió que hay "incendios gravísimos en España, Francia, Portugal, Estados Unidos, países que tienen recursos superiores en algunos casos que la Argentina para enfrentar estas situaciones".Sin embargo, el funcionario admitió que "no alcanza porque la sequía es extrema y las condiciones climáticas son adversas y muy favorables a que el fuego se propague, y si se repiten, las posibilidades de controlarlo se reducen".Asimismo, precisó que "la responsabilidad inicial en el ataque, cuidado y protección de los recursos naturales son de las provincias que ejercen el dominio que está en su territorio, según lo dice la Constitución Nacional"."El Gobierno nacional acude cuando las capacidades se ven desbordadas; hace cuatro semanas que eso ha ocurrido y allí estamos trabajando", finalizó.