Un pueblo revolucionado por el Quini 6 de los $786.000.000: habló el agenciero

Un apostador acertó los seis números de La Segunda y se llevóEl afortunado jugó su boleta en la agencia 154 situada en Rafael Faucher 104, en Carnerillo, un pueblo de la provincia de Córdoba, ubicado a 45 kilómetros de Río Cuarto.Desde el domingo por la noche la localidad está revolucionada, tratando de saber quién es el nuevo millonario, mientras que este lunes por la mañana se reiteraban las felicitaciones al propietario del local de apuestas, Sergio Bertolone, quien remarcó: “Los teléfonos están al rojo”.”, recordó son suma felicidad.Enseguida comentó que “. Se venía sintiendo. Veníamos saliendo muy cerquita. Es el más grande que se ha vendido en la historia, así que estamos muy felices”, reiteró.Además, hizo notar que “me pone muy contento porque Carnerillo es un pueblo chico y mi agencia, a comparación de las otras, es chica”.“Hace más de 30 años que estamos en esto. Siempre tratamos de hacer las cosas bien y es muy gratificante. Me llena de alegría que me haya tocado y poder haberle dado la suerte a alguien”, enfatizó.Consultado sobre la posible identidad del nuevo millonario, Bertolone expresó: “, viene mucha gente de otro lado, que pasa porque tenemos la ruta cerca”., más cuando hay un pozo tan grande. Con ese dinero alguien va a sr feliz”, enfatizó.Acerca de cómo recibieron la noticia, detalló que “estábamos en casa y unos amigos mandaron mensajes. Terminamos un domingo distinto y también empezamos un lunes de la misma forma. En todo trabajo uno quiere llegar a lo más alto y, gracias a Dios, tuvimos esta suerte”.“Para nosotros es maravilloso por la dedicación y la seriedad que le ponemos. Me llena de alegría”, manifestó a

Los detalles del sorteo

En elsalieron el 24, 17, 09, 00, 12 y 32. Quedaron acumulados $296.053.975 para el sorteo venidero.En el caso delos números favorecidos fueron 29, 12, 37, 11, 42 y 23. Un apostador se lleva $786.539.640. El afortunado es de Carnerillo, provincia de Córdoba.Por su parte, enaparecieron el 40, 20, 14, 15, 29 y 16. El próximo pozo acumula $72.556.111En elhubo 27 ganadores que acertaron cinco de los siguientes números: 15, 17, 29, 02, 28 y 38. Cada uno cobrará $1.198.264El, en tanto, tuvo 1476 ganadores. Cada uno cobrará $8.130