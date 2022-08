“Genio” de la electrónica: con 11 años, armó un taller en su habitación

Juan Ignacio Di lalla Spataris tiene 11 años, va a sexto grado de una escuela pública y su pasión por la electrónica lo convirtió en inventor."Transistores", "placas", "Arduino", "modificar código", son algunas de las palabras que resaltan cuando cuenta lo que hace, y desde que cumplió cinco se le despertó la curiosidad por saber de qué estaban hechas las cosas.En la habitación que comparte con su hermano más chico, y con la ayuda de sus padres, armó una especie de taller. Allí están sus herramientas desplegadas en un escritorio, una mesa con una impresora 3D que le donaron, y sus proyectos en su esplendor: desde una radio portátil, hasta un smartwatch (un reloj inteligente), una consola de videojuegos retro, un cargador de celular inalámbrico, un contador de suscriptores de canales de YouTube, y la lista sigue.

Placas, computadoras, y dibujos de animaciones pegados en las paredes forman también su espacio de invención:, porque cuando hago algo con electrónica lo disfruto mucho", comentó Juani en una entrevista con Télam."Mis amigos, nada que ver con la electrónica., cuando veo algo que me gusta capaz que contacto a la persona y le digo lo que a mí me pareció o le pregunto cómo poder hacerlo yo también. Y hay veces en que, para no molestar a esa persona, intento averiguarlo yo", relató sobre los tutoriales que encuentra en YouTube, TikTok e Instagram.Sus padres, Victoria y Lucas, lo acompañan en cada paso que da y fueron quienes descubrieron la pasión que Juani comenzó a demostrar de muy pequeño."Cuando yo era más chico, mi papá trabajaba en un lugar de GNC y me traía algunos motores que sacaba de autos o reciclaba", contó."Con su ayuda, me preguntaba qué podía hacer con eso y experimentaba: le ponía una pila y veía que encendía. Después incursioné con parlantes y", explicó Juani, con la misma pasión con la que se dispone a mostrar a cámara algunos de sus proyectos.Durante esa época recuerda que le regalaron un Mecano, "que eran unas chapas con unos tornillos para poder unir", y ahí es donde él fijó el inicio de su camino con los inventos."Más adelante, cuando vino la pandemia, me puse a investigar sobre electrónica en internet para poder hacer algo. Se me ocurrió subir un video a TikTok de un amplificador porque yo de chico siempre fui muy fan del audio", comentó el joven, cuya cuenta está administrada por sus padres y es @juanixdf_Le interesó "mucho" un amplificador de audio y decidió subir un video sobre cómo poder fabricarlo: "Tuvo mucho éxito y eso me impulsó y me dieron más ganas de seguir subiendo tutoriales sobre cómo hacer proyectos electrónicos. Mi principal idea es enseñar."Los comentarios eran uno mejor que el otro. Decían que 'era un genio', que le veían futuro", agregó Victoria, la mamá de Juani, a lo que él remarcó: "Me emocionaron mucho los comentarios, esa noche no pude dormir".Consultado sobre cuál fue, el chico responde: "No te puedo decir exactamente cuál fue el primero, pero sí te puedo decir cuáles estuvieron entre los primeros"."Uno de ellos fue una alarma que detectaba luz con una fotocelda y se activaba un parlante, como una chicharra que hacía sonar. Entonces cuando detectaba que había luz solar, sonaba", recordó.El otro fue un temporizador: "Era apretar un botón, un capacitador se descargaba y cuando se terminaba de descargar se apagaba el LED. Eran proyectos simples", expresa con humildad genuina.Y con 11 años ya reconoce su evolución: "Creo que fui perfeccionando mi forma de hablar para poder explicar los tutoriales, y además mi forma de pensar para saber cómo poder hacerlos, cómo poder facilitarlos".Más allá de la electrónica, se nota su pasión por enseñar: "Bien hoy una persona se podría comprar un amplificador, pero no sabe cómo funciona. Entonces yo explico cómo poder fabricarlo, que se puede hacer más barato y cómo funciona"."Ahora. También había hecho otra que era para un televisor, para jugar al Tetris", enumeró.Entre sus desarrollos actuales, está experimentando con: "Es una radio ultra compacta, me falta terminarla porque tengo el problema de que me faltan algunos componentes que acá no se fabrican".El componente que le falta es un “Atmega 328-mu”, por lo cual acude a que si alguien lo tiene se contacte con sus padres para poder conseguirlo o hacerle una donación.Pero Juani tiene muy claro lo que necesita: "Hay un Arduino nano que tiene un 'Atmega' que es muy chico. Bueno, el 'Atmega-mu' es más chico todavía y ese es el que no se consigue, y el que me falta para poder terminar mi proyecto".Y no se detiene en sus inventos, sobre el smartwatch que está desarrollando cuenta que su principal cualidad es conexión bluetooth al celular: "De ahí a la pantalla se puede graficar lo que vos recibís, como una llamada, alguna notificación de mail o redes sociales".También, contó que tendrá un "medidor de temperatura ambiental, reloj, despertador" y que "es recargable y a prueba de cortocircuitos"."Uno de mis últimos proyectos, que hice con placas de programación que usan la interfaz de Arduino, es el contador de suscriptores de YouTube. Se conecta a Wifi, y por una api de Google, de ahí tenés la cantidad de suscriptores en vivo que tienen las personas", destacó.. Pero es él mismo quien diseña estas placas, a través de un programa en 3D que permite verla en pantalla y simula la plaqueta de forma virtual."Una vez que le das el OK a la placa, genera el archivo, lo mandás por mail y te lo fabrican físicamente. Pero todo ese diseño lo hace Juani", agrega Lucas, su papá.Más allá de ser un autodidacta, recibe en algunas oportunidades clases de programación. El joven comentó que quiere profundizar sus conocimientos y que le gustaría aprender Python. "No sé programar un código completo, pero sí sé modificarlo por ejemplo en (el lenguaje) C++".En una oportunidad, Juani fue a clases de robótica, pero notó que lo que a él le interesaba era un paso más: "”.Sobre su futuro señala que "todavía no tiene definido qué va a seguir", y es natural ya que solo tiene 11 años. Pero adelanta que "seguro será algo relacionado con la electrónica o programación".