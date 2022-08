Día de Infancias: niña entrerriana regaló sus juguetes a chicos que no tenían

Este domingo se celebró el Días de las Infancias en el país. En un acto noble y solidario, Martina Villalba, oriunda de Santa Elena; con tan solo 10 años decidió juntar sus mejores juguetes y regalarlo a niños que no tuviesen la posibilidad de recibir algún obsequio en este día.Durante la mañana, la pequeña sorprendió a su mamá con una brillante idea. Martina, le pidió que la acompañe a su pieza y al ingresar observó todos los juguetes de su hija organizado sobre cama: “¿Qué estas por hacer?” preguntó Micaela.“Voy a regalar todos estos juguetes a niños que no tengan. Necesito que me ayudes a envolverlos”, dijo la niña.Juntas, comenzaron a envolver cada juguete entre pelotas, juegos de cocinas, muñecas, set de maquillajes hasta una pizarra lista para ser entregada a la mejor estudiante. Cargaron todo, caminando y con un sin fin de bolsas se trasladaron a otro barrio, a una esquina de calle Grecia Pérez al ingreso de 25 de mayo donde vive su abuela y quién estaba esperando para ser partícipe de esa maravillosa acción.“Regalo juguetes usados”, rezaba el cartel que colgaron. Rápidamente, niños y niñas comenzaron a llegar y se retiraban felices con un presente para el denominado Día de la Infancia.“Estoy orgullosa, todo surgió de ella, la verdad que no quiero seguir hablando porque me emociono” expreso Villalba ante un acto simple pero que conquisto decenas de corazones en un domingo que quizás era para algunos pocos, publicó Nicolás Omar Ríos de Info Santa Elena.