“Hicieron lo posible”, dijo el padre de la alumna que murió en una excursión

Sociedad Una adolescente murió durante una excursión en el Cerro Champaquí

La tragedia del Champaquí conmocionó a Rosario. En el cerro cordobés, murió una alumna de 17 años de una escuela rosarina, que había ido en un viaje de estudios con sus compañeros. La adolescente intentó ascender al pico aunque no se sentía bien, según los audios que le envío a su familia. Pero el papá de la chica, horas antes de velarla, agradeció a los docentes: "Hicieron lo posible".Sofía Fernández viajó con un contingente de 70 alumnos del colegio María Madre de la Civilización del Amor. El ascenso al Champaquí, el pico más alto de Córdoba con 2.790 metros sobre el nivel del mar, se descompensó y falleció.La adolescente tenía hipotiroidismo y había realizado los controles previos al viaje. Pero el día del ascenso, se sintió mal. Se lo contó a su familia en varios mensajes que les envió.“Vomité como siete veces en el colectivo. Me sentía re mal. Tenía alta sed”, les contó. También les dijo que no quería ascender: "Tengo miedo. Está horrible. Muy feo el tiempo. Recién terminamos de desayunar. Ahora vamos a caminar”.Este sábado, el padre de la adolescente --que fue a buscar su cuerpo a Córdoba-- habló horas antes del velatorio, en la ciudad de Rosario. "Me duele el corazón, las personas que estaban ahí, la manera en que ayudaron para que pueda traerla acá, pero ya estaba, no se podía hacer más nada, estoy agradecido con todos", dijo Walter Fernández, en declaraciones que cita el diarioTambién contó que su hija había tenido malestares estomacales "leves" antes de viajar", pero que ella estaba "con mucho entusiasmo, quería hacer esa excursión, las hermanas la habían hecho". Y agregó "Le permitimos ir, como tenía el alta médica, ella tenía tiroides pero controlada, lo tenía bien y no sé… pasó esto".Relató que habló "con los maestros que estuvieron con ella hasta último momento" quienes "hicieron lo posible" para salvarle la vida, pero "es una zona muy alta, imposible, tuvieron que esperar al helicóptero pero ya no estaba más mi nena, no los puedo culpar por eso".Respecto de Sofía, la autopsia determinó que murió por un paro cardiorespiratorio. "La menor sufrió una descompensación cuando se encontraba en tránsito hacia la cúspide del cerro", detalló Alejandro Carballo, el fiscal de Río Tercero que sigue la investigación.También adelantó que pedirá informes a los centros de salud donde la adolescente se atendió previamente en su ciudad. "Durante el recorrido se dieron episodios de vómitos, pero también se manifestaron en Rosario, por lo que requeriremos la historia clínica a esa ciudad", precisó.