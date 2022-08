Su hija murió cuando estaba aprendiendo a leer: creó biblioteca en su homenaje

"El arte nos sana, salva y permite transformar"

“Me gusta imaginar a Pilar en la biblioteca más linda del mundo”

Tras más de 10 meses de quimioterapia y juegos, sobre todo juegos, porque su familia decidió que a pesar del dolor ella no pierda la alegría,. Pero, el 2 de abril del 2011, a tres meses de su muerte y el día que hubiese cumplido 6 años, su familia inauguró en su honor una biblioteca infantil.“En 2011, después de que Pilar voló hacía el sol y la luna, decidimos homenajearla y lo primero que se nos vino a la cabeza fue una casita llena de cuentos”, dijo aLa convocatoria empezó con una carta en su cuenta de Facebook, una manta de colores y una decena de libros que la familia tenía en su casa. El lugar elegido fue un galpón en medio de el Parque Saavedra, enfrente al Hospital de Niños de La Plata.Hoy, la biblioteca cuenta con más de 8.000 socios, más de 15 mil libros especializados en literatura infantil y al menos 4.000 chicos que los visitan todos los años. Además, su proyecto fue replicado en otros puntos de la provincia de Buenos Aires.”, escribió en aquel entonces Paula, contando su proyecto de que existiera una biblioteca ambulante y pidiéndole ayuda a sus conocidos de la red social para hacer realidad el sueño.Con el acompañamiento de su pareja, Fabián, y principalmente sus dos hijos, Clara y Santiago, la maestra de nivel inicial decidió poner toda su energía en construir un espacio de aprendizaje para albergar miles de nenes. “Con la convicción de que, en ese primer cumpleaños de Pilar sin Pilar nos regalaron 2.500 libros. Después se fueron gestando otros proyectos y otros espacios para promover los derechos de las infancias”, explicó.”, dijo Kriscautzky. Además, contó que con la ilustradora se escriben cartas y correos: “A ella le gusta saber en qué andamos en la biblio y muy gentilmente me cedió el nombre cuando conoció la historia. También en 2015 tuvimos el honor de recibirla”.La biblioteca también cuenta con otras atracciones: escultura de madera tallada por el reconocido artista Fernando Rigone, un barco enorme para que los más pequeños se hamaquen y un par de murales que atraen a grandes y chicos.Hoy Pilar tendría 17 años, sería una adolescente y seguramente estaría pensando en cómo transitar sus últimos meses del colegio. Es por eso que a Paula, su mamá le cuesta imaginársela a diario. Sin embargo, aclaró: “A veces me gusta imaginar lo lindo que sería para nosotras salir de casa, agarrar la bicicleta, ir al Parque Saavedra y entrar a la biblioteca más linda del mundo”.El lugar está abierto de lunes a sábados hasta las 18 horas. Más allá de los libros, también hay talleres de arte, titiriteros y espectáculos musicales a la gorra para que disfrute toda la familia.