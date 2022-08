“Me quiero volver”: el mensaje de alerta de chica que murió en cerro Champaquí

Qué dijo el colegio



, le dijo.Los mensajes que envió antes del ascenso eran claros. “Para la familia se debió actuar de otra manera, evitando que Sofía participe de la excursión. Los síntomas de un malestar eran evidentes.. “Ella vivía temblando. Primero lo tomamos como que quería llamar la atención, pero le detectamos una inflamación en el cuello. Eso nos preocupó. Salió que tenía tiroides. Hay antecedentes familiares y empezó un tratamiento”, contó Florencia, su hermana, aSofía había preparado desde comienzos de año su viaje final de curso como integrante del quinto año de la escuela María Madre de la Civilización del Amor, de Rosario.Sus hermanas, que ya habían hecho el viaje con el mismo colegio, le advirtieron que era una excursión "cansadora". A ella no le gustaba mucho caminar, pero estaba emocionada. “Si salen los estudios bien, vas a ir”, acordaron en su casa.“Estaba contenta, feliz. Pero allá vio que podía cansarse. Esto se podría haber evitado dejando a mi hermana ahí abajo. Ya no la tengo y había maneras de que ella estuviera hoy conmigo”, insistía, desconsolada, su hermana., fue atendida por médicos.Los compañeros de Sofía fueron trasladados este viernes por la mañana desde el cerro Champaquí, donde pasaron la noche en un albergue de la base. Otro de los estudiantes, de 16 años, había sido trasladado antes al hospital de la localidad de Santa Rosa de Calamuchita por un fuerte dolor abdominal.al referirse al fallecimiento de la estudiante detalla. Dijo que el viaje se realiza todos los años y que los alumnos estaban en condiciones médicas para el ascenso."Lo que ocurrió con el alumno internado, aparentemente no tiene nada que ver con lo de la alumna que falleció. Puede ser apendicitis, tiene un dolor similar", señaló Jerome, al referirse a otro adolescente del grupo que fue trasladado al Hospital de Santa Rosa de Calamuchita.