Tragedia en el cerro Champaquí: rescataron a los alumnos que estaban varados

Sociedad Una adolescente murió durante una excursión en el Cerro Champaquí

El llamado de emergencia



El testimonio de la familia

Los socorristas completaron este viernes el operativo de rescate de los estudiantes secundarios de Rosario que pasaron la noche del jueves en el cerro Champaquí de Córdoba, luego de que una de las excursionistas falleciera tras una descompensación.El contingente podrá regresar a Rosario después de que los jóvenes declaren en la Fiscalía que investiga la causa del deceso de la adolescente, informó una fuente oficial.El rescate se realizó con dos helicópteros, que transportaron en cada viaje a cinco personas en cada nave. Al llegar al centro de operaciones de Atos Pampa fueron recibidos por médicos, personal de bomberos, de Defensa Civil y psicólogos, entre otros especialistas en rescate."Van a comer, se los va a hidratar y se está brindando asistencia psicológica al grupo porque están muy impactados por al fallecimiento de su compañera", sostuvo Vignetta, quien adelantó que una vez que cumplan con la formalidad procesal de declarar ante el fiscal de Instrucción, Alejandro Carballo, quien investiga el caso de la muerte de la adolescente, "van a regresar a Rosario" (Santa Fe)."Están los minibuses y combis listos para que regresen a Rosario", detalló el funcionario provincial al referirse a la movilidad que dispone el grupo, con el que se trasladaron desde Rosario hacia Córdoba.El funcionario dijo que el grupo esta "contenido y acompañado", y agregó que al centro de operaciones llegaron familiares y directivos de la escuela católica 'María Madre de la Civilización del Amor' de Rosario, adonde concurren los alumnos de tercero a quinto año que integran el contingente que, según los datos de esa comunidad educativa, realizan esta actividad de ascenso al cerro Champaquí desde hace varios años.Del grupo de 82 personas, cuatro de los chicos recibieron atención sanitaria: uno por un problema de apendicitis y los restantes por esguinces.Mientras tanto, la información oficial sostiene que la institución educativa cumplió con los requisitos y documentación exigida para realizar la excursión.El servicio de emergencia local, en el mediodía del jueves, había recibido el pedido de un helicóptero porque había una adolescente descompensada bajando del Champaquí pero, según Vignetta, los fuertes vientos impidieron que la aeronave pudiera bajar y luego les informaron que había fallecido y la estaban trasladando hasta la base del cerro.Más tarde hubo otro aviso de que otro integrante del contingente también se había descompensado y fue bajado por unos lugareños, junto con los bomberos voluntarios de Yacanto.Cerca de las 2 de esta madrugada llegaron al hospital de Santa Rosa de Calamuchita, y recién este viernes pudieron operar los helicópteros para realizar el rescate de todo el grupo.El cerro Champaquí se encuentra en Pampa de Achala, en las sierras grandes de Córdoba y tiene una altura de 2.790 metros en su cumbre, en tanto el grupo había transitado hasta la mitad del trayecto y se encontraban en un refugio cuando la adolescente de 17 años comenzó a descompensarse y, a pesar de recibir asistencia de un paramédico del grupo, falleció.La vicedirectora de la escuela María Madre de la Civilización del Amor, Cristina Jerome, al enterarse del deceso de la alumna dijo que "las desgracias ocurren y a veces no se pueden prever", añadió que el viaje se realiza todos los años y que los alumnos estaban en condiciones médicas para el ascenso."Las desgracias ocurren y a veces no se pueden prever; lo que ocurrió con el alumno internado aparentemente no tiene nada que ver con lo de la alumna que falleció. Puede ser apendicitis, tiene un dolor similar", señaló Jerome en diálogo con la señal TN, al referirse a otro adolescente del grupo que fue trasladado al Hospital de Santa Rosa de Calamuchita.Jerome también sostuvo que el contingente viajó con el director de la secundaria, diez docentes, y se contrató un guía habilitado, una paramédica y un representante legal.Natalia, tía de la joven rosarina fallecida, dijo que tienen poca información y que todo "es algo muy confuso, muy terrible"."Estamos con poca información porque decían una cosa y después otra. El papá viajó el jueves y lo tienen de acá para allá", aseveró la mujer y manifestó estar "muy mal" porque no tienen ninguna noticia oficial.Asimismo, Natalia contó al canal de noticias TN que la adolescente "estaba sufriendo por tiroides y se hacía atender en el Centenario (Hospital Provincial de Rosario), donde el médico le dio la orden para viajar".Sobre cómo se enteraron de la trágica noticia, la mujer dijo que la joven le había mandado mensajes a su hermana, en los que le aseguró que estaba "con muchos vómitos y se sentía mal", y que lo próximo que supieron es que "había fallecido". Según precisó Natalia, nos "avisaron que le había dado un paro".Respecto a cómo actuó y cuál es la relación con la institución María Madre de la Civilización del Amor, donde asistía la joven, la tía manifestó que hasta este hecho estaba "todo bien", pero que ahora "hay muchas quejas porque no se hacen cargo de nada"."Lo único que sabemos es que ella no está más y queremos que pronto puedan traerla", concluyó Natalia.