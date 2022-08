Nacieron siamesas en Córdoba: están unidas por el hígado e intestino

Esperanza y Milagros son siamesas. Nacieron este viernes en el Hospital Materno Provincial Doctor Raúl Felipe Lucini, de Córdoba. Su mamá Débora, de 33 años, las tuvo por cesárea en la semana 34 de gestación. Las bebas pesaron 4,500 kilos entre las dos.



La directora del centro de salud, Viviana González, destacó el trabajo del equipo médico antes, durante y después de la compleja cesárea.



La mamá es oriunda de Anisacate y su embarazo fue controlado en Alta Gracia. De allí la derivaron al hospital de barrio San Vicente para una mejor y completa asistencia.



González hizo hincapié en la importancia de los controles durante el embarazo: “Si no hubiera sido por el control no tendríamos este resultado”.



La directora reveló que las bebas estás unidas por el hígado, el intestino delgado y tienen una sola vesícula. Aclaró que ambas se encuentran estables en el sector de Neonatología.



“Intubaron a las dos a la vez con personas cuidando el nexo para que no se rompa y cirujanos alrededor. Una vez que se compensaron, se pasaron a Neonatología”, detalló.



Resaltó que la cirugía se hizo antes porque la mamá comenzó con dilatación: “Comenzaron con un cuadro de preclampsia, alterando los valores de los marcadores”. “Fue operada para que sea una paciente estable y no esperar más tiempo a que se descompense”, agregó. La mujer quedó bajo observación en terapia intensiva. La salud de las bebas

Viviana González insistió en que hay que ser muy precavidos porque es minuto a minuto.



“Sabemos que en este momento están estables, pero no se sabe cuánto tiempo pueden seguir y cuándo deberán ser operadas”, remarcó.



Por el momento, no hay fecha para que las siamesas sean separadas. (El Doce)