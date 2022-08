Entrerriano fue condecorado "por su liderazgo en combate" en Malvinas

Héctor Luis "Tejo" Destri, quien fuera Jefe de la Base Aérea Militar Malvinas (BAM Malvinas) en 1982, fue distinguido con la Cruz Honor al Liderazgo en Combate, que otorga Fuerza Aérea Argentina, por su actuación durante el combate en las Islas.A sus 88 años, el entrerriano oriundo de Paraná, en diálogo con, dijo estar “chocho” por la condecoración. Destri, quien recibió la distinción “por el tratamiento en situaciones muy peligrosas”, aseguró que “no es fácil mantenerse líder en esas situaciones, porque hay que ser justo y arriesgarse tanto o más que el resto, pero tanto como para que a uno lo hieran o lo maten y los demás queden sin mandato”.El héroe de guerra, si bien permanece postrado en una silla de ruedas, aseguró que se encuentra bien de cabeza y de corazón, y por eso daba gracias a Dios. Fue por eso que la condecoración fue recibida, en la localidad bonaerense de Morón, por el Comodoro (R) Juan "Charrúa" Laskowski.Sobre su actuación en Malvinas, contó: “Cuando me designaron jefe de la base en Malvinas, me dieron dos escuadrones de 220 hombres, entre soldados, oficiales y suboficiales, y yo se pregunta cómo los iba a proteger”. Destri aseguró que “en las guerras de Medio Oriente había aprendido a hacer refugios con bolsas de arena” y fue gracias a eso que se preparó con “60 mil bolsas para llenar con turba, porque no se podía cavar para hacer una trinchera, porque si cavabas 40 centímetros, ya tenías el agua en los tobillos, entonces había que rellenar bolsas para hacer trincheras”.De hecho, el comodoro rememoró que cuando fue recibido por el brigadier, en Comodoro Rivadavia, éste le habría dicho: `Cuídense Destri porque ustedes serán los primeros que atacarán y les van a dar con todo´.“Hice refugios para todos mis soldados, y de los 220, solo murieron dos soldados, Bordón y García, pero por desobedientes porque, en pleno ataque de alerta roja, fueron a la carpa a buscar unas cositas. Y me acuerdo de ellos porque a las familias les informé que habían muerto por desobedientes”, confesó.Durante el conflicto, fue bombardeado desde el comienzo de las hostilidades, el 1º de mayo, hasta la noche del 13 de junio de 1982, y solo perdió sólo dos soldados que no acataron sus órdenes. Toneladas de bombas arrojadas por los Vulcan, Harriers y la flota británica fueron sobre la BAM, y Destri la mantuvo operativa hasta el último despegue del Hércules al mando de Capitán Víctor Borchert la noche del 13 de junio.Fue prisionero de guerra en "La pingüinera" en San Carlos, donde recibió un reconocimiento impensado: un guardia galés, cuyas tropas fueron destrozadas en el ataque de la Fuerza Aérea en Bahía Agradable, se acercó y al verlo con su campera con insignias de aviador, las señaló y dijo..."Braves, very braves" (bravos, muy bravos) “por la forma en la que se habían comportado nuestros pilotos”, aseguró Destri.Para el comodoro, “Galtieri le erró completamente porque creyó que Estados Unidos iba a permanecer neutral y no sabía que Inglaterra había dado dos puestos para largar sus misiles contra Rusia, era la lucha de los misiles”.