Bomberos iban a sofocar un incendio, chocaron y les secuestraron la autobomba

Víctor Villanueva, jefe de Bomberos Voluntarios de la Brigada Solidaria de Salta, relató la situación que se vivió cuando se dirigían a sofocar un incendio. “Tuvimos un choque, hicieron todos los pasos que tenían que hacer y el camión de nosotros estaba falto de documentación, no tenía patente, era donado. Y, por ese motivo, lo retuvieron al camión”, contó.



De acuerdo con lo que señaló el Jefe de Bomberos, tras recibir el vehículo en donación, les solicitaban en 2012 el pago de 3 mil pesos por el registro. Sin embargo, al encontrarse exentos de realizar el pago, no se registró, aunque aclaró que el vehículo sí está a nombre de Bomberos. “Por no pagar eso, porque no teníamos cómo rendirlo, pasó y quedó ahí”, lamentó.



Asimismo, opinó que “no hubo empatía” en el procedimiento de Tránsito. “Cumplieron con su deber, y la falta de autobomba hace que se note más la ausencia del secuestro de un vehículo”, subrayó Villanueva y señaló que se encuentran realizando el descargo correspondiente para poder recuperar el camión, una autobomba Mercedes 1120. “Hay que pagar, es todo un proceso normal para cualquiera. Esperamos que tengan consideración, que nos dejen hacer pago voluntario, pero eso lo vamos a saber estos días”, indicó.



Mientras tanto, personal de Bomberos de la Policía debió asistirlos para que puedan cumplir con su trabajo. “Nos pasaron a buscar ayer para ir al incendio. Lo que es incendio estructural no se puede hacer nada más que pedir la colaboración de otro cuartel”, puntualizó a Aries Online.