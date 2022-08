El Servicio Meteorológico tendrá una “supercomputadora”, única en América Latina

Foto 1/2 Foto 2/2

Gracias a los aportes de los ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Defensa, una supercomputadora única en América Latina será instalada en el Data Center del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y su uso estará abierto a toda la comunidad científica y tecnológica del país. A partir de la firma de un convenio entre ambos ministerios –en el que participan el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)– se creará el Centro Nacional de Supercómputo, que se convertirá en la cabeza de la red de 28 centros del Sistema Nacional de Computación del Alto Desempeño (SNCAD), que funciona en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación.



El anuncio fue realizado esta tarde en el Polo Científico Tecnológico y contó con la presencia de los ministros Daniel Filmus y Jorge Taiana; la Directora del Servicio Meteorológico Nacional, Celeste Saulo; la Presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Ana Franchi; el Secretario de Articulación Científico Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Juan Pablo Paz; y el Subsecretario de Coordinación Institucional de dicha cartera, Pablo Nuñez.



En cuanto al financiamiento requerido, la adquisición del equipo de computación de alto desempeño estará a cargo del Ministerio de Ciencia, que aportará unos $675 millones a través de un llamado a licitación; mientras que la adecuación del espacio físico del Servicio Meteorológico Nacional para albergar a la supercomputadora contará con el aporte del Ministerio de Defensa, que será de unos $250 millones.



La nueva supercomputadora contará con tecnología de punta para brindar servicios de cálculo competitivos a nivel regional. Este tipo de equipos son indispensables para –entre otras cosas– la confección de pronósticos meteorológicos; el modelado de sistemas complejos; los estudios de genómica; el diseño de fármacos; el desarrollo de nuevos materiales; el diseño industrial; el modelado de cuencas petroleras y gasíferas; el desarrollo de la inteligencia artificial; y la ciencia de datos.



El equipo que se instalará está basado en procesadores GPU (unidad de procesamiento gráfico) y CPU (unidad de procesamiento central) que podrían alcanzar velocidades de procesamiento de al menos 400 TFLOP/s en CPUs, y 2000 TFLOP/s en GPUs, lo que lo coloca cercano a las computadoras más rápidas del mundo en la actualidad. Este tipo de tecnología, además, permitirá a futuro ampliar la capacidad de cálculo agregando CPUs y GPUs sin necesidad de modificar la estructura de base.



Al respecto, el Ministro de Ciencia, Daniel Filmus, expresó: "Al respecto, el Ministro de Ciencia, Daniel Filmus, expresó: "Es importante hacer este anuncio en un día como hoy, 17 de agosto, y pensar que mientras que en otra época se dirimía la soberanía con los sables hoy esto se logra mediante la ciencia y la tecnología. Este es el mejor homenaje que le podemos hacer a San Martín, dando este paso enorme en lo científico y lo tecnológico".



Además, reafirmó la importancia de "contar políticas de Estado", y manifestó: "Cuando me hablan de supercómputo automáticamente recuerdo a Clementina, los orígenes de la computación en Argentina. Este tipo de iniciativas de articulación son estratégicas, y nosotros estamos orgullosos de llevar adelante el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, que reúne a los organismos del Sistema Científico Tecnológico Nacional y que no es solo el Ministerio de Ciencia".



Y finalizó: "Bienvenido entonces este esfuerzo, felicitaciones y gracias por seguir trabajando en forma conjunta, apostando al futuro y defendiendo la soberanía a través de la ciencia y la tecnología".



Por su parte, Taiana afirmó que "esta supercomputadora será un elemento de multiplicación del conocimiento, al servicio de los organismos científicos del país". "Estamos orgullosos del área científica y técnica del Ministerio de Defensa. Es un área que ha estado muy maltratada muchas veces, es un área en recuperación, y es sobre todo un área que hace investigación, y que fortalece un vínculo con la producción para la defensa", aseguró el titular de Defensa.



"Estamos recreando toda una red de instituciones que tengan que ver con la investigación científica vinculada a la defensa y a su vez con la producción para la Defensa. Por eso lo importante es lograr una sinergia dentro de las instituciones del Estado, pero también sabemos la relevancia de incluir a la empresa privada, sobre todo a la pequeña y mediana empresa tecnológica", sostuvo el Ministro Taiana.



En tanto, la directora del Servicio Meteorológico Nacional, Celeste Saulo, destacó: "En principio esta supercomputadora va a estar al servicio de todo el sector científico-tecnológico, y lo importante de esto es que va a permitir aumentar las capacidades que tiene el país en general, y del SMN en particular, para hacer ciencia, para hacer experimentos numéricos que en nuestro caso son muy costosos computacionalmente y que no podemos realizarlos hoy con el sistema de cómputos que poseemos porque el nuestro está dedicado con exclusividad a la ejecución del sistema de pronóstico del tiempo. A su vez nos va a dar un sistema de contingencia en el caso de que tuviéramos un problema con el sistema operativo".



"Lo más importante que me gustaría destacar es esta iniciativa compartida entre el ministerio de Ciencia y de Defensa, que entiende realmente que no hay sector del país que pueda desarrollarse sin apalancar a la ciencia tanto sea desde el Ministerio de Defensa como de otras áreas del Gobierno y es importante entender que la ciencia es la base del desarrollo", concluyó Saulo.



Estas acciones se enmarcan dentro del Plan Estratégico para la Computación de Alto Desempeño en la Argentina: 2019-2024, iniciativa que busca beneficiar a todo el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; al sector productivo y, particularmente, al Servicio Meteorológico Nacional.