Video: colectivero atacó a palazos a un pasajero que respondió con una patada

Una violenta pelea se produjo arriba de un colectivo de la línea 37, luego de que un pasajero insultara al chofer y este decidiera agredirlo con un palo, en medio de una gresca que incluyó trompadas, insultos y hasta una patada voladora.El hecho se produjo durante la tarde del martes y todo fue grabado por una joven con su teléfono celular.Según indicó la pasajera que captó la pelea, el chofer iba escuchando música y no se percató de que una pareja de ancianos quiso bajar, lo cual desencadenó la furia del pasajero.La discusión se habría originado unas cuadras antes de la pelea, pero los golpes comenzaron al llegar a la zona de Congreso.Johana, quien compartió los videos y un mensaje en sus redes sociales, remarcó que todo comenzó cuando una pareja de ancianos subió al colectivo en la localidad bonaerense de Lanús.La chica relató que el hombre iba hablando con su esposa y le contaba que minutos antes se había caído en la calle.Los problemas comenzaron cuando los ancianos iban a bajar de la unidad, ya que un pasajero delante de ellos bajó, pero el señor mayor demoró en hacerlo, por lo que el colectivero arrancó.La pareja de ancianos le avisó al chofer de que había arrancado cuando ellos se disponían a bajar, pero el colectivero no los oyó porque iba escuchando música y tenía el volumen alto.El hombre le tocó nuevamente el timbre y le reiteró que frene para poder bajarse, mientras que el conductor respondió que en la siguiente parada lo iba a bajar.El anciano se mantuvo firme en su postura y le reclamó que ya le había pedido descender anteriormente, pero él no lo había escuchado.La situación comenzó a tornarse más violenta y en un momento el adulto mayor, enojado le dijo: "Soy discapacitado, pelotudo".El comentario enfureció al colectivero que le reclamó por sus palabras y la discusión continuó de la misma manera hasta que llegaron a la siguiente parada y la pareja descendió.Algunos pasajeros se indignaron por la actitud, pero mientras algunos insultaban al colectivero, otros los respaldaban.Sin embargo, uno de los usuarios lo increpó directamente y le criticó: "¿No viste que era un anciano? Lo hiciste de maldito, ahora tiene que caminar seis cuadras más de su parada".

Ante esto, el colectivero le respondió que él debía frenar donde hay paradas de su línea únicamente, pero el pasajero continuó reclamándole: "Te pidió bajar y no lo escuchaste porque tenés la música al palo".La discusión continuó hasta llegar a la zona de Congreso, donde el chofer le gritó tres veces al pasajero que se bajara de la unidad. Como el hombre no accedió sacó un palo y comenzó a golpearlo mientras intercambiaban insultos.En un momento, el pasajero se colgó del caño del colectivo y le tira una patada voladora al conductor.Allí se inició una gresca con un tumulto de personas la unidad llena de personas que pedían que terminaran con la pelea porque había chicos, incluso, una mujer se descompensó por la situación.Finalmente, varias personas intervinieron y todo se calmó.