Un grupo de censistas reclama que aun no cobraron por el trabajo realizado

Este jueves se cumplen 3 meses del día en que el país entero se detuvo por el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. Más de 26 mil personas, según informó en su momento la Dirección General de Estadísticas y Censo de Entre Ríos, participó del Censo 2022 en la provincia. Sin embargo, aún hay censistas que no percibieron el pago que les corresponde.



Un grupo de WhatsApp aloja a una decena de censistas entrerrianos que siguen esperando el depósito de los 6 mil pesos que les debe el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC). Incluso, también hay jefes de radio que no cobraron.



Cabe destacar que, el 15 de julio último, el organismo nacional había anunciado que la Tesorería General de la Nación había transferido a las cuentas del INDEC en el Banco Nación el monto correspondiente a las tareas en la estructura censal de este 2022. “El pago se acreditará entre el martes 19 y el miércoles 20 de julio”, habían precisado.



INDEC es el responsable

No fue así en todos los casos. “Somos al menos más de 100 personas que estamos en contacto y no hemos cobrado. Estamos evaluando, asesorándonos con abogados, la posibilidad de iniciar acciones legales”, deslizó una censista.



¿Quién paga? Es Nación el encargado directamente de abonar los trabajos del lunes 18 de mayo último. “Transferencia de proveedores –SAF 321 Pagos”, dice la leyenda a modo de concepto en las cuentas bancarias donde se hizo el depósito correspondiente. En efecto, es el INDEC específicamente el que transfiere el dinero a través de ese “Servicio de la Deuda Pública” (SAF). Voces de los censistas

“Trabajamos en el censo el 18 de mayo y aún no recibimos nuestro pago. Nos mandaron un mail diciendo que iban a pagar entre el 15 y el 27 de julio, y ya estamos en agosto y aún no recibimos el pago”, lamentó una mujer.



Recordó que “desde las oficinas de Paraná nos dicen que no saben nada, desde Buenos Aires tampoco nos dan respuesta. Queremos que alguien nos diga por qué todavía no nos han pagado. Todos cumplimos ese día con nuestro trabajo y es una vergüenza que sigan dando vueltas y no nos den respuesta", lamentó.



“Yo trabajé ese día y a mí no me dieron una respuesta. Yo necesito que me paguen o los voy a denunciar por estafadores”, lamentó otra censista. “Ilusionan a muchas personas que fueron a trabajar hasta las 22 en la calle, con frío, cansados”.



Recordó que “tuve que dejar a mi hijo con su papá todo el día, solos, teniendo 6 meses. Pasé frío, hambre, sueño y cumplí y ellos no cumplen con lo que prometen. Estafadores, mentirosos. Háganse cargo y páguennos que dignamente ganamos ese dinero”, exigió luego.



Por el contrario, un censista destacó: “a mí me pagaron el día que dijeron, te lo tenían que transferir si o si por un CBU. Tal vez no les dijeron eso o pusieron mal el CBU, escuche casos así”, mencionó intentando encontrarle la vuelta al problema. “No participo ni soy de ningún grupo político. Trabajé porque necesitaba la plata. Aunque cuando me la dieron, no valió nada”, lamentó.



Soledad, en tanto, contó que también censó ese día “y nunca cobré y sé que no me lo van a pagar pero que queden bien escrachados como gobiernos”, cuestionó. Pagos Para la Estructura Censal del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del INDEC, se habían oficializado las sumas fijas no remunerativas que se percibirán en concepto de reconocimiento de gastos por las tareas censales. Es decir, los siguientes montos:



-Jefe de Fracción. Periodo: mensual. Afectación: tareas censales. $50.000

-Asistente de Jefe de Fracción. Periodo: mensual. Afectación: tareas censales. $23.000

-Jefe de Radio. Periodo: mensual. Afectación: tareas censales. $13.000

-Censista Urbano. Periodo: pago único. Afectación: tareas censales. $6.000

-Censista rural categoría 1. Periodo: pago único. Afectación: tareas censales. $8.500

-Censista rural categoría 2. Periodo: pago único. Afectación: tareas censales. $12.000

-Censista rural categoría 3. Periodo: pago único. Afectación: tareas censales. $15.000

-Censista suplente. Periodo: pago único. Afectación: solo capacitación. $1.500.

(Fuente: El Entre Ríos )