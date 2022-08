La engañaron con un pedido de comida y decidió donarla al hospital

Foto 1/2 Foto 2/2

Transformar una broma de mal gusto en un acto noble no es moneda corriente. Sin embargo, eso sucedió en la noche de este lunes en una rotisería de Granadero Baigorria, Santa Fe, luego de recibir un pedido de pizzas y empanadas por la suma de casi 9 mil pesos que resulto ser un engaño.



La situación quedó al desnudo cuando el delivery llegó al lugar indicado para realizar la entrega y comprobó que se trataba de una mentira, ya que los dueños del domicilio le aseguraron no haber realizado el encargo de comida.



Al tomar conocimiento de lo ocurrido, la dueña del establecimiento gastronómico convirtió la engañosa acción que le toco experimentar en un gesto solidaridad al decidir llevarle la comida a los médicos de guardia del Hospital Eva Perón.



"Los dueños de la casa le dijeron al cadete que no habían pedido nada" explicó la dueña del local “Todo casero”, Lorena Fernández, al portal baigorriense Nuestras Noticias. Asimismo, explicó que "trabajo con comida recién hecha, jamás dejamos algo preparado y como estamos frente al hospital, apenas me di cuenta de la situación, pensé en los médicos y se la llevamos".



"Ellos están siempre y lo van a aprovechar", resaltó Lorena, quien fue junto al cadete de la rotisería, ubicada en Pueyrredón y Eva Perón, hacia al efector público donde realizó la donación.



La mujer contó que el falso pedido fue realizado al WhatsApp del comercio a través de un número que quedó registrado, para luego detallar que incluía la compra de pizzas y empanadas por un valor de 8800 pesos. Claro que luego se toparon con la desagradable sorpresa de que habían sido víctima de una broma de mal gusto o, en el mejor de los casos, una travesura poco feliz.



Lorena publicó en su cuenta de Facebook lo sucedido con un mensaje que invita a la reflexión: "A esta persona que nos hizo esta maldad le quiero decir que esas cosas no me llegan, las transformo". Y en esa misma línea agregó: “Nos hicieron un pedido grande de comida y no era más que una broma porque de esa dirección no pidieron nada, pero saben que bien se siente hacer algo por ellos (en relación a los médicos del hospital) que siempre están para atendernos”.



Finalmente, acompañó el posteo con las capturas de pantalla de los mensajes, la foto de perfil y el número de WhatsApp desde donde ser hizo el falso pedido.