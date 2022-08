Campeona federal del asado: “Quien se lo proponga puede cumplir sus objetivos”

"Quedó demostrado que quien se lo proponga puede cumplir sus objetivos", reveló Suárez Pardo, quien contó que desde hace tres años abrió un emprendimiento en San Luis de comida saludable.“Antes de nombrar al ganador, dijeron que el que ganaba iba a viajar a Bélgica a representarnos en el Mundial del asado. Fue una locura todo, no lo puedo creer”, recordó."El Mundial es los primeros días de septiembre, va a ser una experiencia única", reveló, mientras que además dijo: "Soy tranquila, pero cuando el jurado pasaba a evaluar el plato, pasaban todos serios y cuando escuchabas una sonrisa era ´guau´".Asimismo añadió: "Realmente lo hice como me gusta cocinar, con toda el alma, al igual que los chicos. Me jugó a favor la tranquilidad al estar haciéndolo, esa fue una de las cosas que me dijo el jurado. En el último hice un chimichurri clásico y lo terminé ahumando".Al ser consultada acerca de cuándo hizo su primer asado, expresó: "Arranqué muy de chica porque mis viejos estaban relacionados con la gastronomía. A los 12 o 13 años tuve la primera interacción con la parrilla un evento de fin de año de una empresa para 800 personas, esa noche fue una locura y me enamore de esa locura", concluyó en diálogo con la radio Rock and Pop.