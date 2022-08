Falleció Guillermo Chapino: "Dejaste muchas huellas y enseñanzas", dijo su hijo

Falleció este lunes por la mañana Guillermo Chapino, el fundador de “Publicidad Chapino” y un referente del sector de sonido en la región, supoUno de sus hijos, Walter, lo despidió con un sentido mensaje: “Hasta pronto, papá. Ya no vas a sufrir más y te vas a encontrar con mamá, ahí donde todo es alegría y paz, en la gloria de Dios. ¡Gracias por todo lo que nos diste! Guille ha vuelto a la casa del Padre”.

Condolencias

En tanto, su hijo Cristian escribió: "¿Quién dijo que te vas a ir? La persona que deja huellas profundas y que se pasó todas su vida enseñando y abocado en allanar el camino para que sus hijos tengan un futuro asegurado: no se va...es como que se irá a esconder por un rato nomás...a ver "qué hacemos"..."dónde estamos"..."a dónde vamos"...Él sabe que ya hizo mucho, muchísimo, y que le habrán quedado cosas por hacer: porque no puede con su genio. Pero su cuerpo y ésta enfermedad les están pidiendo pausa. Si, pausa no más... porque quienes somos Cristianos sabemos que ésta vida es "el florecimiento del amor y una preparación para la eternidad" ¡Eso!...que es mucho y es todo. Por eso sentimientos encontrados de "tristeza" y de "grandeza"...Tristeza terrenal, pero grandeza eterna. Sí, que no nos vamos a encontrar todos los días donde siempre, pero en cada objeto material que hay en el taller, en el negocio y en el depósito del sonido, en la casa, hay y habrá una anécdota tuya... un dicho tuyo...una enseñanza... experiencias buenas y de las otras también...y nos vamos a acordar de las tantas veces que nos hemos cagado de risa con vos y de las veces que también nos enojamos, lógico... Pero hasta el mismísimo Jesús dijo: "Padre, que se haga tu voluntad"... ¡Peleála hasta el final, papi!...pero no sufras más...al fin y al cabo: ¿Quién dijo que te vas a ir?".Sus restos están siendo velados en la sala de Velatorio Municipal de Oro Verde y serán inhumanos este martes a las 11 hs en el Cementerio de la Ciudad Universitaria.Familiares, amigos y conocidos despidieron a Guillermo Chapino con emotivos mensajes y recordaron momentos junto a él.Desde la parroquia Santo Domingo Savio, expresaron que "dejamos nuestras condolencias a la familia Chapino, que siempre están colaborando con nuestra comunidad generosamente. Rezamos por su eterno descanso".“Cuánto lo siento. Un gran hombre se ha ido, pero vivirá por siempre en el recuerdo de quienes lo conocimos”, señaló una mujer.“Guillermo fue un maestro cuando empecé con eso de la locura del sonido allá por 1995...siempre muy buena gente...sus hijos tienen un excelente legado y ejemplo para seguir...mis mayores respetos a los Chapino”, expresó un hombre.Otro, en tanto, manifestó que “siento mucho la pérdida. Fue una gran persona, muy buen amigo, generoso. Gran trabajador y creador de una gran empresa familiar”.“Lo poco que compartí con Don Guillermo me permitió ver que fue una persona de bien. Recuerdo cada fiesta de la procesión náutica, con el profesionalismo que nos acompañaron”, recordó otro hombre.“Cuántos recuerdos, jugábamos en Veteranos de Chapino, integrando la agrupación de La Salle. Mis más sentido pésame”, indicó otro hombre.