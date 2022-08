Incendios en el Delta: el humo comenzó a llegar a ciudades y rutas entrerrianas

Sociedad Serían apicultores los santafesinos detenidos por quemas en islas entrerrianas

Sociedad Alertan sobre el impacto del humo de las quemas en la salud de la población

Un nuevo incendio forestal se registra en las islas del Delta. En esta ocasión, producto del viento que se registra en la zona, el fuego está “descontrolado” y brigadistas trabajan a contrarreloj para poder contenerlo.“Los brigadistas están arriesgando su vida al tratar de controlar el incendio, porque los trabajos son en su mayoría terrestre, ya que no se puede tratar con medios aéreos”, dijo. Seguidamente agregó: “el tiempo nos está jugando otra mala pasada, no llovió y el viento está complicando el panorama”.“Estamos haciendo un trabajo arduo y el Gobernador Bordet está en constante comunicación brindándonos su ayuda”, mencionó. “Los brigadistas recambian sus puestos de trabajo cada cuatro hora por el riesgo que conlleva aspirar el humo y el calor”.En el foco de las islas de Victoria están abocado 30 brigadistas, y en los incendios del sur de la provincia cerca de 90. “Están agotados y hace semanas que no paran de trabajar. Le pido colaboración a la gente para que colabore con el ambiente”.La funcionaria recomendó circular con precaución por las rutas: “están afectadas la 32 y la 11 por el humo. Le pedimos, que en caso necesario, se trasladen por esos lugares. Estas condiciones ponen en riego las condiciones vehiculares”.