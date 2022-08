Muerte de bebés en Córdoba: qué se sabe hasta ahora de la investigación

El expediente

El testimonio de una madre

es investigado por la Justicia y sumó novedades en las últimas horas. Este viernes, según informó La Voz, trascendió que habría una persona identificada y que estaría sospechada por los fallecimientos. Además, aseguraron que también estaría bajo la lupa de la Justicia una integrante del equipo de enfermería de la institución.Sucede que, desde mediados de junio, los empleados que podrían haber estado involucrados en una mala praxis o un hecho intencional, se encuentran de vacaciones.El dato es contundente: hace dos meses que los casos se detuvieron.En ese sentido, los investigadores descartaron la posibilidad de que los recién nacidos hayan sido inoculados con medicamentos en mal estado. A los bebés se les aplica, en las primeras horas de vida, vitamina K y las vacunas BCG y para hepatitis B, entre otros. Sin embargo, las drogas que se suministraron en el hospital Materno Neonatal eran parte de un mismo lote que también se administró en otros hospitales como el Florencio Díaz o el Pediátrico del Niño Jesús, ya que las compras en Salud están centralizadas. Además, se tomaron muestras de cada lote y no se detectó ningún defecto, informóLa investigación sigue a cargo del fiscal Raúl Garzón, quien el jueves dio una conferencia de prensa dando a conocer los primeros datos oficiales respecto de la causa. Allí, Garzón indicó que, en su fiscalía, hubo una denuncia de un “ciudadano que aporta esta preocupación” y que esa punta lo llevó a realizar allanamientos en el hospital, que funciona en el barrio Poeta Lugones, en el noroeste de esta capital. “No era familiar de los bebés”, precisó, y agregó que en dos casos fue el propio centro de salud el que “judicializó”.Mariana Figueroa, directora de Asuntos Legales del Ministerio de Salud provincial, dijo a La Nación que la cartera tiene comprobadas cinco muertes y afirmó desconocer por qué la Justicia habla de 10. Explicó que tomaron conocimiento de 13 bebés que no presentaron una evolución “esperable” después de nacer de “mamás sanas”. De ellos, “cinco murieron y ocho están vivos”.Sostuvo que barajaron varias hipótesis. Pero “no encontramos ninguna contundente, por eso hay una investigación administrativa”. Aunque enfatizó: “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias en un hecho tan delicado como la muerte de bebés”. Y agregó, en relación a la situación de los empleados: “Hemos apartado a 14 agentes, luego a nueve más y seguimos en investigación”. En rigor, estos apartamientos no son suspensiones ni licencias, sino dispensas.En plena conmoción por lo sucedido, Vanesa Cáceres, la madre de una de las víctimas, rompió el silencio en las últimas horas y dio detalles sobre los hechos que vivió el 18 de marzo último. “Nos habían asegurado que la situación era normal”, afirmó con relación al nacimiento de su hijo y expresó su deseo de llegar “hasta las últimas consecuencias” para determinar las causas de su prematuro fallecimiento.En diálogo con LN+, la mujer sostuvo que su embarazo fue “totalmente normal y controlado”. “No era embarazo de riesgo; sí una cesárea programada. Mi bebé nació totalmente normal, sano. Y a la hora y media se descompensó”, señaló.Con relación al súbito fallecimiento del pequeño, contó: “Me avisan que tuvo una arritmia y entra a hacer paros cardíacos. Empiezan a ponerle drogas para que reaccione su corazón. Después empeoran las cosas. Todo eso en el mismo día, a las horas. Al tercer paro cardíaco ya no pudo continuar”.A pesar de las explicaciones de la institución,, reveló en alusión a la difusión de al menos cuatro casos análogos esta semana.Tras ello añadió: “A nosotros desde el hospital no supieron darnos explicaciones; nos dijeron que no sabían cómo llegó a estar en ese estado crítico un bebé que nació sano”.Fuente: